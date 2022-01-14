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Как в Беларуси изменились цены на запчасти и автомобили за 10 лет

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  • 14.01.2022, 18:39
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Как в Беларуси изменились цены на запчасти и автомобили за 10 лет

Цифры, которые удивляют.

Цены все время переписывают, и явно не в сторону уменьшения. "Все дорожает", – говорим мы, сравнивая с тем, что было раньше. Ведь было же дешевле! Вроде бы… Журналист abw.by Иван Кришкевич решил не доверять памяти, поднял старые цены – и очень удивились.

Ощущения или цифры?

Изначально идея была про то, чтобы посмотреть, как изменились цены на такие вещи, как аккумуляторы и шины, ведь есть инфляция, сырье дорожает, технологии меняются, с другой стороны – локализация производства и курсовые колебания творят порой чудеса ценообразования.

Посмотрите на автомобили, которые в нашем регионе в 2015-2016 годах просели в цене (в долларовом эквиваленте) почти вдвое, но последние годы дорожают. Кажется, что-то подобное было и с шинами. А топливо? Оно постоянно дорожает, но ведь и курсы постоянно скачут, и в валютном выражении литр бензина или дизтоплива все равно не дотягивает до 1$. Но это все ощущения, а что скажут цифры?

Мы подняли наши архивы, открыли старые материалы, погуглили статистику и курсы, чтобы привести все к единому знаменателю.

Какой курс?

Для удобства все цены будем приводить в долларах США. Напомним, что на 1 января 2012 года за 1$ давали 8350 еще неденоминированных рублей, на 29 декабря того же года курс составил 8570 руб. за 1$. На момент подготовки материала 1$ стоил 2,5689 руб. – по этому курсу и будем считать актуальные цены.

Аккумуляторы

Мы смогли отыскать цены 10-летней давности на те батареи, что продаются и сейчас. Осенью 2012-го Exide Premium EA640 64 Ah стоил 94$, сейчас – 255 руб., то есть 99$. Например, Bosch S3007 70 Ah раньше продавали за 115$, сейчас цена без учета скидок колеблется в пределах 245-270 руб., и это 95-105$. А если взять что подороже? Скажем, Varta Silver 100 Ah 10 лет назад продавали за 190$, сейчас такая АКБ стоит 334-395 руб., или 130-153$.

Шины

С ними сложнее. Главная проблема в том, что модели за 10 лет поменялись, да и далеко не все бренды, особенно из бюджетных, которые активно продавали осенью 2012-го, сейчас завозят на наш рынок. И все же мы нашли более-менее подходящие варианты.

Скажем, Nokian WR размерности 185/65 R14 в ноябре 2012 года стоили 75$ за штуку, сейчас модель WR D4, которую с некоторым допущением можно считать наследницей, предлагается за 161 руб., то есть 62,6$. За Bridgestone Blizzak (без уточнения модели) размерности 195/65 R15 раньше просили 97,5$, а сейчас Bridgestone Blizzak VRX 195/65 R15 стоит 180 руб., или 70$, Bridgestone Blizzak Revo GZ 195/65 R15 – 190 руб., или 74$. За Continental ContiWinterContact TS850 195/65 R15 10 лет назад надо было заплатить 105$, сейчас WinterContact TS 870 предлагают за 191-200 руб., или 74-78$.

Не забудем и про родную "Белшину": в размерности 195/65 R15 она стоила 64$, сейчас Artmotion Snow продается за 105-110 руб. (41-42$). Если же взять вариант 185/65 R14, то он стоил 53$, а сегодня Artmotion Snow Бел-147 185/65 R14 86T предлагают за 100 руб., или 39$. В общем, в отличие от аккумуляторов шины стали однозначно дешевле.

Зарядные устройства

Здесь удалось найти цены за январь 2013-го. Относительно дешевая модель "Заводила" в модификации АЗУ-108 (способна заряжать батареи с номинальным напряжением 6 или 12 вольт емкостью от 3 до 110 А/ч током зарядки до 8 А) тогда стоила порядка 50$, сейчас ее, по сути, нет в продаже, однако удалось отыскать одно предложение за 82 руб., или 32$. NIKKEY DFC-20, рассчитанный на аккумуляторы емкостью до 150 А/ч и напряжением не только 12, но и 24 вольта, 9 лет назад обошелся бы в 69$, а сейчас такой продается за 119,38 руб., или 46,5$.

Ну а если взять вариант подороже? Telwin Alpine 20 Boost (может заряжать батареи напряжением 12 и 24 В и емкостью до 224 А/ч, причем силой тока 12-18 А, что помимо обычной позволяет производить и "быструю" зарядку) тогда стоил более миллиона неденоминированных рублей – 127$. Сейчас его ценник – 390-470 руб., или 151-183$. Именно этот вариант стоит дороже, чем раньше, хотя более простые модели подешевели. Возможно, в данном случае изменение стоимости связано еще и с актуальностью либо техническими параметрами устройства.

Топливо

Цены на заправках постоянно переписывались и 10 лет назад. Скажем, по официальным данным Белстата, средняя стоимость дизтоплива в январе 2012-го составила 6299 руб. (0,75$), в декабре – 7648 руб. (0,89$).

Или возьмем новость из архива: с 14 марта 2012 года повышение цен составило 4,8-5,7%, в результате чего АИ-92 стал стоить 6000 руб. (0,73$), АИ-95 – 6450 руб. (0,78$), дизтопливо – 6600 руб. (0,80$). Стоимость в валютном эквиваленте взяли по действовавшему тогда официальному курсу (на 14.03.2012 1$ стоил 8200 руб.). Сейчас, напомним, литр АИ-92 стоит 2,0 руб. (0,78$), АИ-95 и дизтоплива – 2,10 руб. (0,82).

Автомобили

В свое время мы исследовали, как в течение многих лет менялись цены на новый седан VW Polo. Приведем часть текста, которая касается 2012 года: "Базовый" Polo Trendline с "механикой" стоит от 13.779$, Comfortline – 16.782$, а версия в комплектации Highline и с "автоматом" – $20.529. Но это летом, а уже в ноябре самая доступная версия оценивается в 14.654$ (кондиционер можно получить и в комплектации Trendline, но за доплату 1165$), а стоимость Polo в комплектации Comfortline превышает 17.000$".

В 2020 году произошла смена поколений, Polo стал лифтбеком. К тому же были пересмотрены вариант оснащения. Но, скажем, начальная стоимость модели сейчас составляет 36.600 руб. (14.247$) за базовый Polo Origin 1.6 (90 л.с.), в то время как за версию Respect придется заплатить уже минимум 39.190 руб., или 15.255$. Polo Status 1.6 (110 л.с.) с 6-ступенчатым "автоматом" будет стоить уже 45.690 руб. (17.785$), топовый Polo Exclusive с турбомотором 1.4 TSI (125 л.с.) и роботизированной коробкой DSG предлагается за 51.790 руб., или 20.160$.

Бонус: "вечно молодой"

Сравнивать, как изменилась стоимость подержанных автомобилей, не очень корректно, поскольку слишком много нюансов. Но шутки ради посмотрим, сколько стоит теперь Audi 80. В свое время мы исследовали этот вопрос и пришли к выводу, что эта модель едва ли не эталон ликвидности на нашем рынке.

Напомним, что в конце 2011 года Audi 80 B3, выпущенный в 1987 году, стоил примерно 2650-2770$, B4 1992 г.в. – 5000-5500$. В 2013-м В3 пытались продавать за 3000-3700$, B4 – за 5200-5700$! Но сейчас цены стали ниже: Audi 80 B3 предлагается примерно за 1000-2000$, Audi 80 B4 – 2000-3000$. Разумеется, это средний уровень, без крайних (слишком дешевых и слишком дорогих) предложений. Кстати, 20 лет назад, в 2002-м, Audi 80 B3 выпуска 1987 года стоил порядка 2400-2800$, B4 1992 г.в. – 4000-6000$.

За 10 лет цены в белорусских рублях выросли примерно в три раза. Но ведь и сама национальная валюта к доллару девальвировала на столько же, поэтому в USD цены остались примерно теми же, а некоторые даже снизились. Это касается и самих автомобилей, и шин для них, разве что топливо сейчас чуть дороже, но кто же знает, какими будут цены на него и курс доллара к концу 2022-го.

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