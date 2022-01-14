В Австрии работникам на удаленке будут компенсировать счета за электричество, интернет и мебель для работы 14.01.2022, 18:51

Новые правила были приняты в ответ на рост числа работающих дома австрийцев.

Австрийцы, работающие на удаленке, теперь могут рассчитывать на налоговый вычет до 1200 евро в год. Эти деньги должны возместить траты работников на обустройство рабочего места на дому — например, покрыть дополнительные затраты на электричество, отопление, интернет и покупку новой мебели для работы, пишет «Евро пульс».

Новые правила были приняты в ответ на рост числа работающих дома австрийцев.

Ранее сообщалось, что осенью прошлого года власти Португалии тоже решили поддержать своих граждан, работающих дома. По новому закону работодатели должны оплачивать счета работников за электричество. Кроме того, фирмы обязаны бороться с одиночеством своих сотрудников на удаленке (из-за пандемии оно выросло в Европе в два раза) и организовывать очные встречи не реже одного раза в два месяца.

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