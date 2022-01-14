В Гомеле молния попала в техническое оборудование телецентра5
- 14.01.2022, 22:54
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Оно было выведено из эксплуатации.
В Гомеле молния попала в техническое оборудование телецентра. На какое-то время оно было "выведено из эксплуатации", сообщает euroradio.fm.
Для ликвидации последствий "чрезвычайной ситуации" задействовали "все соответствующие службы". И они были устранены "в минимальные сроки".
Заместитель директора телерадиокомпании "Гомель" Елена Василюк говорит о "прямом попадании молнии в телевышку", из-за чего "пострадала сетевая инфраструктура предприятия".
"Наш технический персонал смог максимально быстро среагировать, — рассказывает о происшествии Василюк. — Были подключены все возможные резервы, и в течение получаса наиболее важные технические участки были восстановлены, те участки, от которых зависит наш эфир".
Таким образом, пятница, 14-е запомнится жителям Гомеля не только сильным ветром, но и грозой.