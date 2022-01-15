В МЧС рассказали, что натворил циклон Эльза в Беларуси 15.01.2022, 11:12

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Повреждено более тысячи строений, есть пострадавшие.

Из-за ураганного ветра 14 января в Беларуси пострадали 458 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе МЧС.

По оперативным данным, вследствие прохождения сильного ветра с порывами до 32 м/с в 58 районах республики пострадали 458 населенных пунктов. Разрушено 1 сельскохозяйственное здание (склад в Свислочском районе Гродненской области).

Также ветер повредил кровли 427 жилых домов, 66 объектов соцкультбыта, 20 производственных и 602 сельскохозяйственных здания. Были зафиксированы 170 случаев падения деревьев. Элементами кровель и поваленными деревьями повреждены 32 автомобиля.

В Ляховичском районе Брестской области, Толочинском районе Витебской области, Вороновском районе Гродненской области и Могилевском районе зафиксированы падения деревьев на железнодорожные пути и воздушные линии электропередачи, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. Задержка движения 18 пассажирских и 24 грузовых поездов составила от 11 минут до 3 часов 22 минут.

В Орше на станции обрушились опоры эстакады теплотрассы — произошло повреждение контактной линии электропоездов и трубопровода теплоснабжения диаметром 150 мм. Задержки в движении поездов не произошло. Без отопления остаются общежитие, частный жилой дом и 2 административных здания. Для отопления потребителей прокладывается резервная линия трубопровода теплоснабжения под железнодорожными путями.

Известно, что в Минске на проспекте Рокоссовского сорванным прорывом ветра пластиковым покрытием остановки была травмирована 66-летняя женщина. После оказания медпомощи пенсионерку отпустили на амбулаторное лечение.

В Могилеве сорванными ветром рекламными щитами были травмированы два человека: 31-летняя женщина и 48-летний мужчина. Их госпитализировали.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 3114 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06.00 15 января без электроснабжения остаются 366 населенных пунктов.

Работа по устранению последствий стихии продолжается.

Напомним, на субботу, 15 января, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение — на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

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