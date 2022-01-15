Эксперт: В Казахстане идет торг по поводу семьи Назарбаева 4 15.01.2022, 12:59

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Токаев выгораживает часть клана елбасы?

Президент Казахстана Токаев заявил, что его страна пережила самый масштабный кризис за всю свою историю. Но пока официальная версия выглядит слишком абстрактной. Главный редактор информационного агентства «Фергана» Даниил Кислов заявил, что Токаев может просто выгораживать членов семьи Назарбаева, сообщает mk.ru.

– Что сейчас происходит в Казахстане?

– Во-первых, продолжается силовые подавление немногих оставшихся очагов сопротивления. Во-вторых, идет, как мне кажется, торг, направленный на выгораживание семьи Назарбаевых. Одновременно с этим Токаев увольняет из КНБ, правительства и других структур назарбаевских чиновников. Семья Назарбаева – это все еще священная корова. В частности, в адрес нашей редакции поступило письмо от Министерства информации Казахстана, в котором ведомство угрожает нам уголовным делом за распространение «ложной информации», под которой понимается моя статья о роли родственников Назарбаева в протестах. Это говорит о том, что моя оценка случившегося попала в болезненную точку на теле казахстанской государственности.

– Говоря о причастности к протестам родственников Назарбаева, вы имеете в виду погромы в Алма-Ате или организацию вообще всех газовых протестов в Казахстане?

– Мы этого не знаем, а можем только оценивать и рассуждать. В последний раз Назарбаев появился на публике 28 декабря 2021 года, у президента России Владимира Путина. Он был слаб и болен, первого президента Казахстана поддерживали охранник и Лукашенко. Если Назарбаев сильно болен, как это иногда бывает с очень пожилыми лидерами авторитарных стран, то все становится абсолютно понятно.

Само повышение цен на газ, которое произошло в канун Нового года, я расцениваю как провокацию. Никакому вменяемому человеку не может прийти в голову поднимать цены на жизненно важный продукт в два раза. По всей вероятности, это было искусственной провокацией. После начала протестов события развивались по обычным правилам: власти одновременно подавляли протестующих и делали им уступки. Протесты были достаточно мирными, хотя полиция применяла против митингующих светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Но затем к протесту подключились уже совершенно другие люди, которые были более агрессивными и начали заниматься погромами и мародерством.

Причем я бы хотел обратить внимание на то, что захваты административных зданий проходили вовсе не по революционным канонам. Например, в Киргизии во время революций люди заходили в местные органы власти, занимали кабинеты и провозглашали себя новыми мэрами, губернаторами и президентами. В Алма-Ате акимат просто сожгли. Причем мы не знаем, кто это сделал, потому что захватчики не заявляли никаких политических требований, они просто сеяли хаос. И вот этих «сеятелей» нужно отделять от мирных протестующих.

– Как все это могло повлиять на борьбу за власть? Погромщики не называли Кайрата своим лидером, не призывали вернуть на трон Назарбаева и так далее.

– Однозначного ответа нет. Возможно, это был шаг отчаянья. После того как было распущено правительство, а с должности главы КНБ уволили Карима Масимова, они решили, что над ними нависла серьезная угроза. В связи с этим они могли спустить с поводка своих маргиналов с окраины Алма-Аты, чтобы те пограбили, а они потом что-нибудь извлекли для себя из создавшегося хаоса. Во-вторых, под шумок создавшегося хаоса родственники Назарбаева могли попытаться вывести свои капиталы за границу, уничтожить какие-то документы или просто сбежать за границу.

Разумеется, сложно объяснить, кому может быть на руку разгром Алма-Аты. Но у властей тоже нет ответа на этот вопрос.

– Но именно эти погромы дали повод Токаеву пригласить в Казахстан миротворческие силы ОДКБ...

– Когда Токаев выступал 4-5 января и призывал на помощь ОДКБ, по нему было видно, что он растерян. Начальники полиции и армии не подчинялись президенту, он мог рассчитывать только на свою личную охрану. То, как ОДКБ отреагировала на обращение Токаева, говорит о том, что в Кремле знали, что происходит в Казахстане, и решили его поддержать. В свою очередь Назарбаев, который является лидером нации, должен был прокомментировать обращение в ОДКБ. Он этого не сделал, а значит, он очень плох. До сих пор Назарбаев лично принимал все мало-мальски значимые решения для Казахстана, а тут решил промолчать.

– А может быть такое, что Назарбаев просто не хочет выступать в СМИ, чтобы не злить еще больше своих сограждан?

– В этом случае он сам поставил крест на своей власти и ее истории. Больше никто и никогда не прислушается к нему. Это отец, который бросил своих маленьких детей.

– Масимов может оказаться в роли «козла отпущения», то есть самым высокопоставленным из тех, кого обвинят в погромах?

– Может, и пока все указывает именно на это. Скорее всего, его обвинят только в государственной измене и осудят закрытым судом. То есть нам могут так и не рассказать, что именно он открыл двери арсенала КНБ для погромщиков, приказал снять охрану со зданий и так далее.

Видимо, через пару дней после начала протестов Токаев понял, что обвинения в адрес хотя бы одного члена семьи Назарбаева бросят тень на них всех. Если же обвинить Масимова, то это дискредитирует главную спецслужбу страны, а на нее все еще надо опираться. Может быть, найдут каких-нибудь забугорных начальников или местных исламистов, которых якобы проспали.

– То есть, несмотря на то, что эта история разворачивается на наших глазах, мы можем вообще никогда не узнать, кто и что организовывал?

– Разумеется. Во-первых, это внутреннее дело Казахстана, во-вторых, это дело касается ОДКБ. К тому же рассчитывать на международное расследование не приходится, потому что о геноциде или каких-то других преступлениях против человечества в данном случае речь не идет. Больше того, были расследования по событиям в Андижане и Оше, но мы так и не узнали всю правду.

– Демократические преобразования в Казахстане все еще возможны?

– Они возможны и нужны, но боюсь, что процесс будет обратным. Доказательством тому служат аресты журналистов, профсоюзных лидеров, «письма счастья» в адрес иностранных СМИ... Но если казахстанские власти не будут прислушиваться к собственному народу, то протесты против коррупции, ухода газовых и нефтяных денег в неизвестном направлении и прочего будут повторяться. При этом стабильность Казахстана нельзя будет выстроить на тех же основаниях, на которых был выстроен режим Назарбаева.

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