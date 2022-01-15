Президент Казахстана Токаев решил заменить Комитет нацбезопасности другими структурами 2 15.01.2022, 14:49

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Эксперты разобрали грубые ошибки казахстанских силовиков.

В силовых ведомствах Казахстана грядут реформы. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил перестроить работу вооруженных сил, правоохранительных структур, органов нацбезопасности и внешней разведки. Об этом он заявил на заседании Мажилиса. Эксперты «МК» предложили свои варианты «работы над ошибками».

Как заявил Токаев, грядет «разбор полетов». «Все они (силовики. — «МК») должны слаженно работать во имя одной цели — максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба. Этого требуют коренные интересы нашего государства», — отметил глава государства. Он анонсировал скорое заседание Совета безопасности, на котором рассмотрят конкретные направления реализации поставленной задачи.

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Сергей Денисенцев рассказал, почему силовые ведомства Казахстана не смогли самостоятельно обеспечить безопасность и какие изменения им придется претерпеть изменения уже в ближайшее время.

— Произошедшие события показали, что ключевая проблема силовых ведомств Казахстана — очень сильно смещенный баланс в стороны Комитета национальной безопасности — КНБ. В системе силовых структур Казахстана КНБ условно стоял выше других ведомств. Он в определенной мере контролировал назначения на руководящие должности, тем самым продвигая своих и задвигая чужих. Но именно к КНБ в итоге больше всего возникло вопросов: и почему «проспали» всю эту историю, и почему не отреагировали, и почему много случаев дезертирства, когда сотрудники просто бросали важные объекты. Не понятно, как отработала погранслужба, которая тоже находится в его ведении. Напомню, что руководитель комитета Карим Масимов сейчас арестован и находится под следствием по обвинению в госизмене. И не просто так на должность руководителя КНБ сейчас назначен Ермек Сагимбаев, человек, который лично предан Токаеву и возглавляет его охрану.

Второй очевидный момент — очень много людей в системе силовых структур являются ставленниками клана экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Третье, что тоже бросилось в глаза — когда эти события развивались, во многих населенных пунктах, где вполне можно было справиться собственными силами, местные руководители силовых структур просто сидели и ждали, как там развернется ситуация в столице. Напрочь отсутствовала хоть какая-то инициатива.

— Какие реформы будут проведены?

— Для силовых структур Казахстана необходимо пересмотреть вопрос баланса. И он будет пересмотрен, роль КНБ, думаю, сократится, а роль вооруженных сил и МВД вырастет. Возникнет новая структура, которая непосредственно будет подчинена президенту. Она уже анонсирована, это силы специальных операций — ССО. Сейчас все силовые структуры подчиняются Токаеву через несколько голов, ССО же будут в его прямом подчинении.

Второй момент, озвученный главой Казахстана — поднятие роли Национальной гвардии с точки зрения финансирования и экипировки. Она была создана в 2014 году под впечатлением от украинских событий, и сейчас в системе силовых структур ее роль очень слаба.

Третье — усиление роли разведсообщества, чтобы впредь не проспать подобные события и особенно участие в них каких-то внешних авторов. К службе внешней разведки Казахстана планируется добавить довольно серьезный военный компонент, аналог российского Главного разведуправления. Есть подозрение, что пограничная служба будет выведена из системы КНБ.

Также Токаев упомянул об усилении ответственности со стороны региональных руководителей, чтобы они не сидели и не ждали пока придет приказ или как там все развернется, а проявляли инициативу на местах…

В свою очередь, генерал-майор ФСБ запаса, член Совета по внешней оборонной политике, руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» Александр Михайлов убежден, что прежде чем перестраивать работу в казахских силовых ведомствах, необходимо провести ряд реформ внутри самого государства.

— В государстве с родоплеменными отношениями, которые превалируют над государственностью, сложно говорить о каких-либо серьезных реформах. Мы прекрасно понимаем, что все специальные службы, как и все силовые структуры в целом — это инкубаторы для «блатных» в основном. Поэтому они и прозевали все. Это с одной стороны, а с другой — степень их готовности к подобного рода массовым протестам — нулевая. Без команды никто ничего не делает. Поэтому говорить о каких-то масштабных реформах достаточно сложно.

Не знаю, что именно президент Казахстана планирует делать, но мне кажется, что у него будет очень долгий путь. Разрушить принципы жизни, стереотип взаимоотношений, сложившийся тип государственных отношений в Казахстане, как и в ряде других наших среднеазиатских республиках, достаточно сложно. На протяжении длительного времени Назарбаев был единственным и непререкаемым авторитетом, и без его «зеленого свистка» никто даже двинуться никуда не смел.

Если честно, я не очень верю в серьезные реформы в Казахстане. Что окажется в итоге? Один клан сменит другой? Вот и все, по большому счету. Но, тем не менее, мы помогли казахам хоть немного навести порядок, а дальше, конечно, пускай сами, как получится.

— Одним из пунктов реформ Токаев обозначил увеличение численности подразделений и повышение их материального обеспечения. Это повлияет как-то на госбезопасность?

— За счет кого повышать? Да и, как говорил Суворов: «Надо бить не числом, а умением». Можно сколько угодно создавать нагрузку на государственный бюджет за счет расширения штата и дополнительного финансирования силовых структур, но если системы подготовки нет (а я так полагаю, исходя из произошедшего, к системе подготовки кадров вопросов очень много), то толку не будет.

Для начала надо не численность наращивать, а разрушить «байские» взаимоотношения в стране. Только тогда силовые структуры смогут выйти в «самостоятельное плавание» для стремительного и неотвратимого решения проблем, возникших в тот или иной отрезок времени. И вопрос не только в том, как действовать в конкретной ситуации, но и как в целом подходить к защите государства с позиции сотрудника спецслужб. Если они так и будут ждать команды, и без нее никто не пошевелится, то сколько не укрепляй, то же самое и будет.

Повторюсь, это будет очень длительный период реформ. Если президент Казахстана на это готов, то возможно в будущем ситуация и изменится.

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