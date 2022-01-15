В Беларуси погиб студент из Узбекистана
- 15.01.2022, 15:57
- 8,344
Студент одного из вузов Могилева погиб в Белыничском районе.
Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Белыничском районе, сообщили в областной ГАИ.
— Около трех часов ночи 15 января 23-летний студент одного из вузов Могилева двигался на Volkswagen по трассе М4 в направлении областного центра. На 147-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль перевернулся, — рассказали инспекторы.
В результате ДТП водитель — гражданин Узбекистана — от полученных травм умер на месте происшествия.