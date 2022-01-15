Власти Казахстана назвали число погибших в протестах 7 15.01.2022, 18:44

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Данные носят предварительный характер.

Представитель Генпрокуратуры Казахстана рассказал о том, сколько человек, по информации ведомства, пострадали и погибли во время протестов в стране.

— На сегодня установлено 4578 потерпевших. Из 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги доставлено 225 погибших. В числе погибших — 19 полицейских и военных, — заявил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев.

По его словам, эти данные носят предварительный характер.

Напомним, в начале года в Казахстане вспыхнули протесты, вызванные двукратным подорожанием сжиженного газа, который в стране многие используют в качестве автомобильного топлива. Протесты переросли беспорядки, которые сопровождались боестолкновениями с силовиками, захватом правительственных зданий и мародерством.

На фоне этого власти Казахстана ввели по всей стране режим чрезвычайного положения и сообщили о начале «антитеррористической операции». Кроме этого, президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении «террористической угрозы».

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