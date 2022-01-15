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В Латвию не впустили 50 мигрантов с территории Беларуси

  • 15.01.2022, 21:04
В Латвию не впустили 50 мигрантов с территории Беларуси

Нелегальные мигранты все еще пытаются штурмовать границы стран ЕС.

За минувшие сутки в Латвии предотвратили 50 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Задержано 2 человека, которым разрешено попасть в страну по гуманитарным причинам. С момента введения ЧС 108 человекам разрешили остаться на таком основании.

Всего в прошлом и этом году за незаконное пересечение границы задержано 460 иностранцев, сообщает Госпогранслужба Латвии.

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