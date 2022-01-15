На улицах Казахстана начали снимать таблички с именем Назарбаева 2 15.01.2022, 21:36

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В стране началась деелбасизация.

На улицах городов Казахстана начали снимать таблички с жилых домов и зданий организаций, где упоминается имя бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева и убирать с них упоминания нем. Об этом сообщает КазТАГ.

По данным агентства, таблички начали снимать уже после протестов, которые начались в стране в первые дни января. КазТАГ приводит в пример мраморную табличку у здания Фонда Нурсултана Назарбаева откуда пропали надписи «Фонд Нурсултана Назарбаева» и «Nursultan Nazarbayev qory» (те же слова на казахском).

В зале совещаний здания полиции Алма-Аты убрали указание авторства под выложенной цитатой экс-президента. На место, где было указано имя спикера, поместили фотографию с совещания с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

Хотя в Алма-Ате идут ускоренные восстановительные работы, администрация города пока не восстановила таблички с именем Назарбаева проспекте, который носит его имя, передает КазТАГ.

Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана с 1990 по 2019 год. В марте 2019-го он подал в отставку, затем в стране состоялись внеочередные выборы, которые выиграл действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. В апреле 2021 года Назарбаев ушел с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана, а в ноябре того же года перестал возглавлять правящую партию «Нур Отан».

5 января, после начала протестов из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ, Токаев сместил Назарбаева с последнего ключевого поста председателя Совета Безопасности Казахстана и возглавил его самостоятельно. Свои посты покинули некоторые родственники Назарбаева, в частности, председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов и председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев.

Досанов — супруг младшей дочери Назарбаева Алии. Шарипбаева в Казахстане называют мужем старшей дочери бывшего президента, Дариги.

Сам Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря 2021 года.

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