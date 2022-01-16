На границе Беларуси задержали сына бизнесмена Войтеховича 16.01.2022, 8:42

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Он ехал из Риги на похороны отца.

Илью Войтеховича, сына умершего недавно бизнесмена, задержали на границе, когда он ехал на похороны отца, сообщает zerkalo.io.

Мужчину задержали на границе, когда он пытался въехать в Беларусь из Риги, чтобы попасть на похороны своего отца Эдуарда Войтеховича.

— На границе долго не впускали, приехал через 3 часа ГУБОПиК из Минска, задержан за пропаганду антигосударственной деятельности. Сейчас на Окрестина, — сообщили знакомые сына бизнесмена.

Напомним, бизнесмен Эдуард Войтехович умер в ночь с 11 на 12 января.

Он был заместителем председателя Мядельского районного совета по развитию предпринимательства. В 1995-м стал депутатом Верховного Совета 13-го созыва. А год спустя одним из первых подписался за импичмент Александру Лукашенко. После этого у него возникли проблемы.

После этого Войтехович ушел в созданный им Центр развития сельского предпринимательства. А в 2002 году на бывшем хуторе Подкостелок Островецкого района создал одну из первых в республике сельскую усадьбу. Также он организовал на родине фестиваль «Камарова — кола дзён».

В августе 2020 года бизнесмен выступил против насилия, его частный магазин некоторое время бастовал.

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