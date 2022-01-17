Политолог: Нет такого фейка, который из уст Лукашенко не прозвучал 2 17.01.2022, 8:10

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фото: ТАСС

Заявления диктатора стоят недорого.

Аналитик Станислав Белковский в эфире «Эха Москвы» высказал сомнения в правдивости сообщения о телефонном разговоре Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым.

Напомним, 7 января пресс-служба правителя Беларуси сообщила, что Лукашенко и Назарбаев подробно обсудили ситуацию в Казахстане, где вспыхнули протесты.

Прошло уже больше недели, но бывший президент публично так и не выступил. Хотя его пресс-секретарь уверяет, что Назарбаев столицу Казахстана не покидал.

– Заявление Александра Григорьевича Лукашенко о том, что он говорил с господином Назарбаевым по телефону, стоит недорого. Мы понимаем, что господин Лукашенко в этой реальности после августа 2020 года, когда, по его и Владимира Путина версии, якобы Запад захотел разгромить кремлевский режим и поэтому начал революцию в Беларуси, неоднократно впадал в трансляцию самых разных фейков.

В общем, нет такого фейка, который на сегодняшний день из уст господина Лукашенко не прозвучал. Именно поэтому эту историю с разговором с Назарбаевым поручили озвучить ему. Никто другой из лидеров стран ОДКБ или ключевых фигур политико-административной системы самого Казахстана не утверждает, что имел возможность общаться с Назарбаевым в это время.

Белковский считает, что заявление пресс-секретаря первого казахстанского президента, что он не покидал столицы Казахстана, «никак не противоречит версии о том, что он мертв»:

– Потому что не покидать можно по-разному.

Белковский напомнил, что в авторитарных режимах часто скрывают смерть вождя, чтобы обеспечить стабильность системы при транзите власти. Например, такое происходило в Туркменистане при смерте Ниязова.

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