В Минске еще больше вырос дефицит медиков и упал спрос на рабочих 5 17.01.2022, 8:48

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Сколько не хватает работников в столице.

В Минске выросла нехватка медработников. На начало этого года нанимателям требовалось больше 1000 медсестер и 860 врачей-специалистов. Тем временем спрос на рабочих продолжает падать. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Среднее пособие по безработице также сокращается, в декабре оно составило 21,72 рубля, сообщает zerkalo.io.

На начало этого года столичные наниматели нуждались в 24 276 работниках. Среди специалистов больше всего востребованы медсестры и врачи-специалисты — 1005 и 865 вакансий соответственно. Для сравнения: на 1 декабря для них было 997 и 835 предложений от нанимателей.

Для фельдшеров размещено 136 вакансий (месяцем ранее — 142).

Среди дефицитных специалистов также значатся инженеры (808 предложений), воспитатели (220), менеджеры (150), учителя (115), инженеры-программисты (108), фармацевты (108), экономисты (91).

В числе востребованных также числятся специалисты в образовании и культуре (артист, библиотекарь, воспитатель, методист, помощник воспитателя, преподаватель, учитель), администраторы, бухгалтеры, менеджеры, переводчики, электромеханики, руководители организаций, уточняют в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

Для рабочих на 1 января было 15,2 тысячи вакансий, или 62,7% от всех предложений нанимателей (месяцем ранее — 63,3%). «В спросе на рабочие кадры преобладают профессии строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, плотник-бетонщик, облицовщик-плиточник, монтажник строительных конструкций, слесарь-сантехник, столяр, электрогазосварщик), торговли и общественного питания (контролер-кассир, официант, повар, продавец), транспортной сферы (водитель автомобиля, погрузчика), промышленности (слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, электромонтер)», — сообщает столичная служба занятости.

К примеру, для поваров на 1 января было открыто 672 вакансий, продавцов — 548, водителей автомобилей — 433, контролеров-кассиров — 419.

Среди строителей востребованы маляры (386 предложений от нанимателей), штукатуры (353), каменщики (303).

Средний размер пособия по безработице за декабрь в Минске упал до 21,72 рубля. Эта сумма на 3,42 рубля меньше, чем была в ноябре.

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