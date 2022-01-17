Представитель Сейма Литвы: Шансы обойти запрет на транзит калия — нулевые 1 17.01.2022, 8:56

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фото: delfi

Также он призвал гармонизировать санкции США и ЕС.

Глава Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Касчюнас рассказал в эфире «Белсата», что любая частная компания, которая захочет транспортировать белорусские удобрения через территорию Литвы, должна сначала обратиться в парламентскую комиссию.

Лауринас Касчюнас отметил, что шансы обойти запрет на транзит белорусских удобрений в Литве почти нулевые, так как любой компании (в том числе частной) придется обращаться сначала за разрешением в парламентскую комиссию, а в комиссии считают такой транзит угрозой национальной безопасности. Касчюнас подтвердил, что глава «Литовской железной дороги» потерял свой пост именно потому, что контракт с «Беларуськалием» не попал на рассмотрение парламентской комиссии.

«Он был хорошим директором, он все делал для увеличения прибыли своей компании, но он совершенно не учитывал вопросы национальной безопасности», – добавил Лауринас Касчюнас.

При этом Касчюнас не может исключить, что частные компании из других стран Балтии могут попытаться сделать обойти санкции. «Может государство Латвия не будет этого делать, но частные компании могут иметь интерес… Нюансы есть. Именно поэтому лучше, если санкции будут гармонизированы на уровне ЕС».

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