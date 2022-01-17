Пропали ли с полок белорусских магазинов «санкционные» товары 4 17.01.2022, 11:15

9,882

С 1 января 2022 года в Беларуси начало действовать продовольственное эмбарго.

Ввоз в страну достаточно большого перечня товаров (в числе 18 крупных позиций — мясо и изделия из него, колбасы, фрукты, овощи, кондитерские изделия, витамины и БАДы и т.д.) из стран ЕС, США и Канады, Норвегии и Исландии, Великобритании и Северной Ирландии, Албании, Северной Македонии, Черногории, Швейцарии теперь запрещен.

Экономисты, впрочем, заранее объяснили: прямо сразу с 1 января «запрещенка» из магазинов не исчезнет, и насколько это возможно, торговые сети сделают запасы, а вот дальше (а постановление Совмина пока рассчитано на полгода) вполне возможен дефицит. Со своей стороны, МАРТ и Минсельхозпрод практически в унисон заверили, что покупатели-де ничего не почувствуют, найдем других поставщиков в дружественных странах из ЕАЭС, делов-то.

Собственно, именно в том, в каких странах импортеры нашли альтернативы привычным продуктам и как эти поиски отразились на цене, «Салідарнасць» удостоверилась, промониторив полки крупных магазинов.

***

В будний день днем возле районного супермаркета внутри спокойно и словно бы немного сонно, никакого даже намека на продуктовый ажиотаж.

Впрочем, изучая фруктово-овощной ассортимент, быстро понимаешь причины немноголюдности. Во-первых, здесь дорого. Те же мандарины и клементины, которые ощутимо подскочили в цене перед Новым годом и заставили людей спешно делать запасы, что называется, грузить бочками, сейчас почти везде подешевели — а здесь так и остались по 5 рублей.

Сладкий перец из Азербайджана — по 10-12 рублей за кило, российские огурцы и помидоры — по 8 и 6 соответственно, картошка, капуста, свекла, морковь наши, белорусские, но тоже далеко не дешевые — от 1,5 до 2,5 рублей за килограмм.

— Разве ж это бураки, горох нейки! — в сердцах бросает пожилая покупательница, тщетно пытаясь набрать в пакет единственный дешевый вид свеклы, и уныло добавляет: — А вареные-то вообще по 6 рублей, дожили…

Но вот замечаем вполне себе испанские лимоны по 3 рубля и несколько видов польских яблок по 2,5-3,5. Как поясняет девушка-мерчендайзер, лимоны «подходят», потому и дешево, а яблок сталась последняя партия, дальше будут выкладывать украинские и белорусские.

***

Аж четыре вида польских яблок находим в соседних супермаркетах.

— Они хорошие, лёжкие и в меру кислые, — говорит бодрый пенсионер, плотно набивая пакет. — А наши что соберут, то не умеют хранить, как ни смотрю, все бока побитые, и к февралю уже вкуса никакого, как вату ешь.

Помидоры здесь уже «замещенные» из дружественной Турции, но от того не менее дорогие — до 8,3 рублей за килограмм, к тому же твердые, как убеждения чиновников из Совмина.

Интересное обнаруживается внутри магазина, на полках со сладостями, где большие подарочные коробки с конфетами и зефиром от отечественных производителей маскируют отсутствие не то что швейцарских и немецких, но даже польских конкурентов.

Например, российские «Рафаэлло» так убедительно расставлены на стенде, что не сразу замечаешь: соседних конфет Ferrero Roshe тут осталось на три дня. Или на двоих покупателей — в коробке всего две немецких фигурных шоколадки.

На соседнем стенде энергичный парень ищет немецкий Ritter Sport, но что-то его не устраивает.

— Скажите, а у вас только один вид Ritter Sport остался? — ловит пробегающую мимо продавщицу.

— Все, что есть, на полке, — кивает она.

— Угу, — недовольно тянет он. — Пять полок белорусских шоколадок. Вот ты какое, импортозамещение?

Зато все еще много замороженных овощных смесей родом из Польши — две трети холодильника заняты именно ими. Справедливости рады, срок годности их при правильном хранении — год, так что вполне возможно, что магазины продержатся на складских запасах и покупатели действительно не заметят дефицита.

***

В следующем магазине «недружественные» только польские яблоки, испанская хурма и подозрительно уставшие нидерландские груши, остальные овощи и фрукты вполне себе из одобренных правительством источников. Но цены… Недаром коробки с российскими помидорами по 10,6 рубля (!) полным-полны.

В молочном отделе белорусским сырам — раздолье и почет. Практически весь прилавок по кругу занят отечественными производителями, только в одной витрине скромно тулится литовский Джюгас и чуточку голландской Гауды.

Здесь позаботились также о любителях мясных деликатесов. Желаете «неподсанкционный» хамон? А его есть у нас, родом из Гродно, ценой почти 50 рублей за 850 грамм, да к тому же с подставкой и ножом. И прошутто есть — из Молодечно, 32 рубля за кило, приятного аппетита.

Австрийская «гималайская соль», дорогие итальянские спагетти — на первый взгляд, полки с этими продуктами все так же полны, как и раньше, но, возможно, дело не в запасах, а в цене, ощутимо высокой для большинства потребителей.

— Ты посмотри, белорусская гречка, — удивляется семейная пара в отделе круп. — Только вот цены нигде нет. Глянь там на сканере, сколько стоит это чудо? 4 рубля за сколько? 700 граммов? А, ну понятно, тогда никакое не чудо, поставь на место.

На полках с кондитерскими изделиями знаменитые конфеты Lindt (производства Италии и Швейцарии) почти затерялись на фоне коробок от «Коммунарки», но более дешевых шоколадок из Бельгии и Германии все еще достаточно много — пожалуй, хватит, чтобы отпраздновать не только старый Новый год, но и 14 февраля.

— Ай, ну что толку закупаться впрок, — жарко спорит у кассы молодые мамы. — Больше купишь — дети только быстрее съедят, и так, выходит, работаем в основном на унитаз. А продукты дорожают каждый месяц! Предлагаешь набрать круп, муки и сахара, тушенки-сгущенки? Давай уж тогда и соль со спичками закупим, а то мало ли…

— Вот останется на полках одно «купляйте белорусское» без выбора, тогда посмотрим, — парирует подруга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».