ЕАБР ожидает сохранения инфляции в Беларуси на уровне 10% 1 17.01.2022, 9:22

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Цены продолжат расти.

Евразийский банк развития, обычно делающий довольно оптимистичные прогнозы для белорусской экономики, ожидает, что инфляция в нашей стране в первом квартале сохранится на уровне около 10% в годовом выражении. Она может замедлиться при ослаблении внешнего ценового давления. Кроме того, в банке считают, что для снижения инфляции могут потребоваться дополнительные меры регулятора.

Напомним, инфляция по итогам 2021 года составила 9,97%. В ЕАБР отмечают, что на снижение темпов роста повлияли показатели регулируемых цен.

«Базовая инфляция не демонстрирует устойчивого замедления из-за внешнего ценового давления, повышенных инфляционных ожиданий, последствий низкого урожая», — говорится в еженедельном обзоре экономик стран операций банка.

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