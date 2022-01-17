Племянник Назарбаева снят с поста 17.01.2022, 9:37

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Самат Абиш

Фото: Кадр youtube.com

Самат Абиш занимал должность замглавы комитета нацбезопасности Казахстана.

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Назарбаева Самат Абиш снят с поста первого замглавы комитета нацбезопасности Казахстана.

Об этом говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который был опубликован не его сайте.

«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о его задержании, однако информация была опровергнута.

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