Племянник Назарбаева снят с поста
- 17.01.2022, 9:37
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Самат Абиш занимал должность замглавы комитета нацбезопасности Казахстана.
Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Назарбаева Самат Абиш снят с поста первого замглавы комитета нацбезопасности Казахстана.
Об этом говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который был опубликован не его сайте.
«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о его задержании, однако информация была опровергнута.