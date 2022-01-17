Мухтар Аблязов: Мы добьемся смены режима 3 17.01.2022, 10:13

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Мухтар Аблязов

Оппозиционный лидер не исключил, что его возвращение в Казахстан «очень близко».

Один из лидеров казахстанской оппозиции Мухтар Аблязов заявил в интервью РИА Новости, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером, попросит помощи Запада и уже обратился к Макрону.

«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы», — заявил Аблязов.

Также он пообещал:

«Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность».

Оппозиционер сказал, что планирует вернуться в Казахстан, где заочно приговорен к пожизненному заключению, а также не исключил, что его возвращение в страну «очень близко».

— Мы будем обращаться. Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане, — добавил собеседник агентства.

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