В 2021 году белорусские флагманы нарастили кредитную задолженность 17.01.2022, 10:52

Больше всего задолжали кредиторам флагманы Минска.

Флагманские предприятия Беларуси сообщили о суммах накопленной кредиторской задолженности. Сайт banki24.by публикует самую актуальную информацию о долгах компаний.

На 1 декабря 2021-го кредиторская задолженность крупных и средних предприятий страны составила 67,9 млрд BYN. Таковы официальные данные Белстата.

За 11 месяцев размер кредиторки флагманов вырос на 10,4%. Сравните: за весь 2020 год задолженность увеличилась на 12,8%, за 2019 год – на 10,8%, за 2018 год – на 8,1%, за 2017 год – на 15%, за 2016 год – на 12,1%.

Справочно: кредиторская задолженность – обязательства бизнеса перед партнерами за поставленную продукцию, оказанные услуги и выполненные работы. Также это может быть задолженность перед персоналом по оплате труда и по платежам в госказну.

Больше всего задолжали кредиторам флагманы Минска – 22,6 млрд BYN на отчетную дату. Среди областей наибольший размер задолженности показала Минская – 11,7 млрд BYN.

Самый быстрый рост кредиторки в 2021 году произошел в Гродненской области – на 60,5% до 8,1 млрд BYN. В других областях размеры задолженности были следующими: Брестская – 5,2 млрд BYN, Витебская – 5,7 млрд BYN, Гомельская – 8,4 млрд BYN, Могилевская – 6,2 млрд BYN.

Среди отраслей экономики самую крупную кредиторку показала промышленность – 28 млрд BYN. За 11 месяцев 2021-го сумма кредиторки промышленности увеличилась на 16,3%. Для сравнения: за полный 2020 год кредиторка в отрасли выросла на 13,1%, за 2019-й – на 3,5%, за 2018-й – на 8,6%, за 2017-й – на 16,6%, за 2016-й – на 18,2%.

Внутри промышленности основной объем кредиторки накопили обрабатывающие отрасли – 22,3 млрд BYN на отчетную дату. С начала 2021 года размер задолженности вырос на 3,9%. В энергетике кредиторка флагманов составила 4,887 млрд BYN (рост в 2,5 раза в 2021 году).

У флагманов сельского хозяйства кредиторка на отчетную дату достигла 9,812 млрд BYN. В 2021 году задолженность аграриев возросла на 12,1%.

В строительстве кредиторка на 1 декабря составила 6,212 млрд BYN и это новое рекордное значение за период измерений. Предыдущий максимум продержался всего 2 месяца. С начала 2021 года размер кредиторки в строительном секторе вырос на 13%.

В оптовой торговле кредиторка составила 4,909 млрд BYN, в розничной торговле – 6,643 млрд BYN, на транспорте – 3,193 млрд BYN, в сфере информации и связи – 1,292 млрд BYN. Кредиторка у флагманов ритейла стала максимальной за все время наблюдений, предыдущий рекорд продержался лишь месяц.

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