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В минском аэропорту произошло ЧП

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  • 17.01.2022, 12:44
  • 12,642
В минском аэропорту произошло ЧП

Самолет «Узбекских авиалиний» выкатился за пределы полосы.

В Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет.

Примерно в 11:45 во время сильного снегопада и метели Airbus А-320 авиакомпании «Узбекские авиалинии», выполнявший рейс Ташкент-Минск, успешно приземлился в Национальном аэропорту. Однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту воздушного судна находится 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Воздушное судно в результате инцидента не повреждено.

Однако на посадку не могу зайти другие самолет.

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