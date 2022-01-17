В минском аэропорту произошло ЧП 2 17.01.2022, 12:44

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Самолет «Узбекских авиалиний» выкатился за пределы полосы.

В Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет.

Примерно в 11:45 во время сильного снегопада и метели Airbus А-320 авиакомпании «Узбекские авиалинии», выполнявший рейс Ташкент-Минск, успешно приземлился в Национальном аэропорту. Однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту воздушного судна находится 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Воздушное судно в результате инцидента не повреждено.

Однако на посадку не могу зайти другие самолет.

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