В минском аэропорту произошло ЧП

В минском аэропорту произошло ЧП2
- 17.01.2022, 12:44
- 12,642
Самолет «Узбекских авиалиний» выкатился за пределы полосы.
В Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет.
Примерно в 11:45 во время сильного снегопада и метели Airbus А-320 авиакомпании «Узбекские авиалинии», выполнявший рейс Ташкент-Минск, успешно приземлился в Национальном аэропорту. Однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту воздушного судна находится 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Воздушное судно в результате инцидента не повреждено.
Однако на посадку не могу зайти другие самолет.