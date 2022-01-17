Беларусь стала страной с самым длинным санкционным списком США за 2021 год 17.01.2022, 13:23

Администрация Байдена включила в санкционный список по Беларуси 59 человек.

В прошедшем году самый длинный санкционный список власти США приняли в отношении Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Центра новой американской безопасности (CNAS), пишет zerkalo.io.

В 2021 году администрация президента США Джозефа Байдена включила в санкционный список по Беларуси 59 человек 41 юридическое лицо, пишет CNAS.

На втором месте после Беларуси — Мьянма (76 санкционных позиций), где в феврале сменилась власть в результате военного переворота. Третье место занял Китай — 70 физических и юридических лиц.

Россия в санкционном списке стала четвертой. В прошлом году на нее наложили 54 санкционных ограничения.

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