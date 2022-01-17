Алексей Навальный: Российская власть боится тех, кто преодолевает страх 17.01.2022, 14:16

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Алексей Навальный

фото: ap

Честных людей в России очень много — десятки миллионов.

Оппозиционный политик Алексей Навальный пожелал россиянам быть смелыми и ничего не бояться. В годовщину своего возвращения в Россию после реабилитации в Германии он опубликовал пост в своем instagram:

- Ни одного шага пройти по своей стране свободным человеком не получилось, меня арестовали еще до погранконтроля.

Герой одной из моих любимых книг - «Воскресение» Льва Толстого - говорит: «Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма».

Звучит красиво, но это и тогда было неверно, и сейчас тем более.

Честных людей в России очень много - десятки миллионов. Их вообще гораздо больше, чем принято думать.

А вот власть - отвратительную и тогда, а сейчас еще больше, - пугают вовсе не честные люди, а те, кто не боится. Вернее, уточню: те, кто, может, и боится, но преодолевает страх.

Таких тоже очень много - мы их постоянно встречаем в разных местах: от митингов до оставшихся независимых СМИ. Да и хоть здесь, в инстаграме. Недавно читал о том, как из МВД выгоняют сотрудников, лайкавших мои посты. Так что в России-2022 и лайк может быть проявлением смелости.

Во все времена в этом суть политики: царек, желающий присвоить себе право единоличной бесконтрольной власти, должен запугать небоящихся честных. А те, в свою очередь, должны убеждать всех вокруг, что бояться не надо. Что честных же на порядок больше, чем охранная гвардия царька. Зачем всю жизнь жить в страхе, да еще и быть обворованными, если можно все устроить по-другому - более справедливо.

И это бесконечные качели. Или перетягивание каната: сегодня ты смелый, завтра вроде испугали немного. А послезавтра испугали так сильно, что ты отчаялся и снова стал смелым.

Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще, - вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно - то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех “космонавтов”, кто не считает дней до конца срока. Че там считать. И по 27 лет люди сидели.

Но попал я в этот отряд космонавтов именно за то, что старался, как мог, тянуть этот конец каната. Перетягивал на эту сторону тех среди честных, кто не хочет или уже не может больше бояться.

Я делал это, ни секунды об этом не жалею и продолжу это делать.

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