В Индонезии потратят 32 миллиарда долларов на перенос столицы 3 17.01.2022, 14:36

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Фото: AFP

Переезд столицы начнется в 2024 году.

Власти Индонезии перенесут столицу из Джакарты на юго-восток острова Калимантан. Главный город страны решили назвать Нусантара, то есть «архипелаг».

На перенос индонезийской столицы выделено почти $32 млрд. Об этом рассказал министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа, сообщает Officelife со ссылкой на местный телеканал CNA.

Чиновник уточнил, что название новой столицы «широко известно за пределами Индонезии», поскольку оно «коротко характеризует государство как архипелаг». Страна представляет собой крупнейший в мире архипелаг из 18 тыс. островов.

О планах перенести столицу Индонезии из Джакарты было объявлено еще в 2019 году. Проект приостановили из-за пандемии коронавируса. Начать строительство планируют в ближайшем месяце, а переезд столицы начнется в 2024 году.

Кроме Нусантары, рассматривали около 80 вариантов названий для главного города, среди которых были Негара Джая («славная страна»), Нусантара Джая («славный архипелаг») и Нуса Карья («творение родины»).

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