Беларусь — вторая в Европе страна по количеству заключенных на 100 тысяч населения 1 17.01.2022, 15:16

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Реальный показатель Беларуси может быть еще выше.

Институт исследований в области уголовной политики (ICPR) выпустил 13-е издание «Всемирного списка тюремного населения». Согласно опубликованным данным, Беларусь занимает второе место в Европе по количеству заключенных на 100 тысяч населения. Этот показатель в нашей стране составляет 345, он выше только у Турции — 347. Всего, по данным организации, количество заключенных в нашей стране составляет 32 556 человек, сообщает zerkalo.io.

При этом реальный показатель Беларуси может быть еще выше. В ICPR отмечают, что данные, которые были внесены в список относительно нашей страны, актуальны по состоянию на декабрь 2018 года. Однако напомним, что, по информации правозащитников, только с начала президентской кампании 2020 года в Беларуси было заведено как минимум 2218 уголовных дел, связанных с протестами против результатов президентских выборов, а 984 человека оказались признаны политическими заключенными. Из известных правозащитникам 1285 осужденных за 2021 год лишение свободы применялось по отношению к 537 фигурантам, что в процентном отношении составляет 41,8%.

Кроме того, официальную статистику озвучивали и белорусские ведомства. Так, по данным Генпрокуратуры, на апрель прошлого года в Беларуси было заведено более 3 тысяч «постпротестных» дел. О возбуждении 4691 «постпротестного» дела в июле 2021 года заявил и Следственный комитет.

Если эксперты из ICPR не учитывали эти данные в своих подсчетах, вполне вероятно, что цифры их исследования относительно Беларуси могут оказаться заниженными. Можно предположить, что большое число осужденных по «политическим» статьям заметно повлияло на число заключенных в стране в целом.

Пока же, по данным организации, европейский список «лидеров» по уровню заключенных на 100 тысяч населения выглядит следующим образом:

Что касается мировых показателей, то здесь Беларусь занимает 20 место. Вот как выглядит мировая десятка стран и территорий с самым высоким уровнем заключенных на 100 тысяч населения.

Институт исследований в области уголовной политики (ICPR) — независимый институт, который проводит исследования в области правосудия и прав человека. С 2010 года ICPR базируется в Школе права Биркбека Лондонского университета.

«Всемирный список тюремного населения», который он готовит, представляет собой собранную воедино информацию о числе заключенных в государствах и регионах на основе различных источников. Почти во всех случаях первоисточником является тюремная администрация стран или министерство, ответственное за управление тюрьмами.

В ICPR также отмечают, что старались сделать так, чтобы 13-е издание списка было как можно более точным, однако они не могут «гарантировать достоверность каждой цифры». Кроме того, в докладе не указано, идет ли речь только о количестве заключенных, содержащихся в колониях и тюрьмах, или в это число включены также люди, отбывающие наказание в ИУОТ или их аналогах (на «химии»).

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