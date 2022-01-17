Пять мигрантов из Сирии ползком пытались попасть в Литву 1 17.01.2022, 15:29

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Фото: DELFI

Нарушители хорошо подготовились, но их переход не остался незамеченным.

Пятеро граждан Сирии пытались нелегально проникнуть в Литву через беларусско-литовскую границу в Шальчининкайском районе, сообщает Погранслужба Литвы.

В подтверждение пресс-служба пограничников опубликовала видео, где зафиксирован момент перехода границы.

«Пятеро граждан Сирии рассказали, что слышали, что литовские пограничники используют современные системы наблюдения за границей, но были твердо уверены, что если они пересекут границу с Беларусью в темное время суток, то их не будет видно», — делится подробностями пресс-служба Погранслужбы Литвы.

Литовские силовики предложили мигрантам обогреться и отдохнуть, а после вернули обратно, в Беларусь.

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