Компания зятя Назарбаева продала акции «КазАзота» 2 17.01.2022, 16:20

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Родственники экс-правителя Казахстана теряют активы и должности.

Принадлежащая зятю бывшего президента Казахстана Назарбаева Тимуру Кулибаеву компания Joint Resources продала свой пакет акций АО «КазАзот», сообщает «Forbes Казахстан». Как отметили в компании, торги состоялись 10 декабря. В итоге 85% простых акций «КазАзота» приобрело ТОО Kazakhstan Petrochemicals, а 5% остались у прежнего владельца Бахаридина Аблазимова, пишет РБК.

Свои акции продали компания Кулибаева и два физических лица — Динмухамед Идрисов и Ержан Достыбаев. Изменился и состав совета директоров «КазАзота».

Компания «КазАзот» начиналась как Прикаспийский горно-металлургический комбинат. Сейчас она выпускает минеральные удобрения для сельского хозяйства, поставляет аммиак и селитру для горнорудных работ.

17 января Кулибаев, который женат на средней дочери экс-главы государства Нурсултана Назарбаева Динаре, объявил, что покидает пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В обращении он подвел итоги своей восьмилетней работы в должности, в частности заявил, что за это время был налажен «конструктивный диалог бизнеса и власти», а также последовательно сформирован «благоприятный бизнес-климат».

Ранее своих постов лишились два других зятя Назарбаева — председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экс-президента Алие, и председатель правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери, Дариги.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подписал указ об освобождении от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности генерал-лейтенанта Самата Абиша, который приходится Назарбаеву племянником.

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