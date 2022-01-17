Сергей Тихановский сообщил, что ускорит падение режима в 10 раз 4 17.01.2022, 19:29

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Сергей Тихановский

Народный блогер призвал отключить режим от SWIFT.

Киберпартизаны опубликовали запись, на которой политзаключенный Сергей Тихановский разговаривает с адвокатом в тюрьме. Народный блогер призывает отключить режим от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT:

– Так вот только это и может помочь – кризис. Другого ничего.

Говоря о лукашенковском «референдуме» по Конституции, Сергей Тиахновский заявил, что «очень надеется», что народ на это не пойдет.

– [Лозунг «Уходи!»] – вот это самое главное, - сказал народный блогер.

– Отключение от SWIFT – это очень действенные меры. Нужно прямо просить. Это прям ускорит в десять раз вообще все движения.

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