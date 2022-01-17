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Токаев освободил от должности своего спецпредставителя на Байконуре

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  • 17.01.2022, 19:33
  • 3,918
Токаев освободил от должности своего спецпредставителя на Байконуре
Касым-Жомарт Токаев

Серик Сулейменов занимал эту должность с апреля 2020 года.

Спецпредставитель президента Казахстана на Байконуре Серик Сулейменов освобожден от должности, сообщается на сайте главы государства.

По информации Tengrinews, Сулейменов занимал эту должность с апреля 2020 года. До него спецпредставителем был Бахытжан Намаев.

Помимо поста спецпредставителя Сулейменов занимал должность заместителя акима (главы) Кызылординской области, на территории которой расположен космодром. Он отвечал за вопросы строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Ранее работал в министерствах энергетики и труда, различных электросетевых компаниях, пенсионном фонде.

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