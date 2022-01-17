Почти половина россиян считают, что в 2022 году в стране возможны массовые протесты 17.01.2022, 20:52

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Опрос.

В России 47% участников опроса «Левада-центра» считают, что в 2022 году в стране возможны массовые волнения и протесты. Соответствующие результаты «Левада-центр» опубликовал 17 января.

В то же время противоположного мнения придерживаются практически столько же опрошенных – 46%.

Примерно каждый пятый житель (22%) России видит в будущем году потенциал государственного переворота, 68% так не считают. 37% респондентов считают, что может произойти война с одной из соседних стран, 53% придерживаются противоположного мнения. Вооруженного конфликта с США и странами НАТО опасаются 25% россиян, большинство – 63% – думают, что этого не случится.

Каких еще кризисных событий ожидают россияне в 2022 году:

массовые эпидемии – 70% считают это событие возможным, 24% думают, что этого не произойдет;

громкие коррупционные скандалы и отставки министров – 69% против 21%;

экономический кризис – 63% против 27%;

крупные технические катастрофы – 46% против 40%;

столкновения на национальной почве – 35% против 56%;

обострение ситуации на Северном Кавказе – 25% против 59%.

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