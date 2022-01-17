В Германии обвинили Лукашенко в росте количества нелегальных мигрантов в стране 6 17.01.2022, 21:57

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Взрывной рост цифр говорит о злоупотреблении вопросом миграции в политических целях.

По данным Министерства внутренних дел федеральной земли Бранденбург, количество просителей убежища в этом восточногерманском регионе увеличилось более чем вдвое, передает eadaily.com.

Центральное управление по делам иностранцев (ZABH) приняло в 2021 году около 9 800 просителей убежища, из них 5 400 человек остались в Бранденбурге с помощью так называемого кёнигштайнского ключа (метод распределения беженцев по Германии, при котором их численность определяется с учетом налоговых поступлений и численности населения той или иной федеральной земли. — прим.).

«Это более чем в два раза больше, чем в 2020 году, — заявил министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген. — Основными странами происхождения стали Афганистан, Сирия, Ирак, Вьетнам, Грузия, Турция и Российская Федерация».

По мнению министра, взрывной рост цифр говорит о злоупотреблении вопросом миграции в политических целях.

«Поток беженцев с конца лета по белорусскому маршруту, направляемый диктатором Лукашенко, ясно показывает это», — подчеркнул Штюбген, уточнив, что из 9 800 просителей убежища только с августа 2021 года около 6 540 человек прибыли в Германию через Белоруссию и Польшу.

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