Болезненный удар Литвы по «Беларуськалию»: Россия не поможет 4 18.01.2022, 9:07

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Санкции оборачиваются огромными проблемами для главного белорусского экспортера.

Правительство Литвы приняло решение, которое позволяет «Литовской железной дороге» с 1 февраля расторгнуть контракт на перевозку калийных удобрений с «Беларуськалием», в отношении которого были введены санкции США и ЕС.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможном перенаправлении белорусских калийных грузов через РФ в случае полного закрытия транзита через Литву, но отметил: Россия не бросит Беларусь в условиях санкций.

Ранее СМИ писали, что через Литву и порт в Клайпеде ежегодно перевозится до 11 млн тонн белорусских удобрений – почти весь экспорт «Беларуськалия». Летом минувшего года гендиректор предприятия отмечал, что всего экспорт составляет около 12,5 миллионов тонн.

Исходя из сообщений литовских СМИ, «Литовская железная дорога» может лишиться около 50-60 млн долларов в виде оплаты услуг от «Беларуськалия» Но какие потери понесет белорусская сторона?

Об этом UDF поинтересовался у экспертов.

«Отгружать белорусский калий в ущерб российскому, думаю, никто не будет»

Старший аналитик «Альпари-Евразия» Вадим Иосуб отметил, что на вопрос о объеме транзита белорусского калия через Литву с помощью точных цифр ответить достаточно сложно.

«С прошлого года в Беларуси засекретили данные по производству и экспорту калийных удобрений. До прошлого года порты Балтии действительно были основными каналами экспорта для «Беларуськалия». Но в прошлом году шли переговоры о том, чтобы попробовать хотя бы частично перенаправить экспорт через российские порты. Чем закончились переговоры, идут ли сейчас потоки в Россию (а если идут, то в каком объеме), к сожалению, сказать нельзя», – отметил Иосуб.

При этом, по его мнению, решение соседей нельзя интерпретировать однозначно.

«Не Литва расторгает контракт, а госкомпания «Литовская железная дорога». Помимо нее в стране существуют частные компании. Пока нельзя однозначно утверждать, но можно допустить, что грузоперевозки через Литву могут сохраниться хотя бы частично – если частные перевозчики оценят, что риски санкций для них приемлемы», – считает Иосуб.

Поможет ли в этой ситуации белорусской стороне какими-то льготными условиями Россия, у которой есть свой производитель – «Уралкалий»?

«Здесь дело даже не в льготных условиях. Когда шла речь о перенаправлении транзита нефтепродуктов в Россию, там действительно много внимания уделялось тарифам на железнодорожную перевозку, чтобы они сильно не удорожали логистику по сравнению с портами стран Балтии. Но когда обсуждались поставки калийных удобрений через Россию, вопрос был не столько в тарифах, сколько в том, что мощности российских портов заняты, законтрактованы «Уралкалием». Говорили, что свободных мощностей немного, что придется строить новые терминалы, а на это нужно определенное время и огромные вложения. И отгружать белорусский калий в ущерб российскому, думаю, никто не будет», – сказал Иосуб.

Он добавил:

«Теоретически в этой ситуации возможно решение, что «Уралкалий» и его дочерние структуры будут покупать белорусские удобрения с существенным дисконтом и уже самостоятельно заниматься его экспортом и перевалкой. Для Беларуси это будет означать существенную потерю в цене, посредник откусит серьезную часть моржи».

Если официальный Минск решит среагировать на решение Литвы, каким может стать экономический ответ Беларуси?

«Через Литву идет достаточно большой грузопоток и автомобильным, и железнодорожным транспортом, литовские компании на этом серьезно зарабатывают. Проблема в том, что в этом потоке заинтересованы либо белорусские экспортеры, либо белорусские импортеры. Можно ударить по литовским компаниям, запретив грузопоток, но это одновременно станет ударом по интересам белорусских компаний, работающих по этому направлению. Экономических мер, которыми можно наказать Литву, но которые будут безболезненными для белорусской стороны, на первый взгляд, не видно», – сказал Иосуб.

«Я думал, что Путин умнее»

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич отметил, что решение Литвы станет очень сильным ударом по белорусской стороне.

«Потому что приток валюты в страну в основном связан с продажей калийных удобрений. Пока не будут найдены пути выхода из этой ситуации, ожидаются серьезные проблемы. Пути выхода могут быть найдены, но это время, издержки, убытки и потери», – сказал Богданкевич.

По его мнению, есть только один способ справиться с западными санкциями.

«Правительство и Лукашенко должны подумать и начать переговоры с народом. Провести настоящие выборы, чтобы выйти из политического кризиса. Тогда будут восстановлены отношения и с Литвой, и с Европой, и с США, и со всем цивилизованном миром. Нынешний путь ведет в тупик. Все технологии, новейшее оборудование – на Западе, а не на Востоке», – отметил Богданкевич.

Поможет ли Беларуси Россия?

«Москва будет помогать. Россия сама авторитарная страна, Лукашенко в обиду пока не дает – вместо того, чтобы поддержать белорусский народ. Когда у нас произошло народное восстание в 2020 году, я надеялся не столько на правящую элиту, сколько на Кремль. Но ошибся. Я думал, что Путин умнее. Но вместо того, чтобы стать для белорусского народа освободителем, он стал защищать репрессивный режим», – сказал Богданкевич.

Он добавил:

«Помощь из России будет, но ограниченная. Беларусь в любом случае понесет финансовые потери».

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