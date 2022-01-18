«Лукашенко уже перешел все рамки»: в чем состоит миссия Грызлова? 11 18.01.2022, 9:21

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Борис Грызлов

Нового посла РФ отправили в Минск не случайно.

Попробуем объяснить, почему мы такое внимание в нескольких публикациях за последний месяц уделяли новому послу РФ Борису Грызлову. Как мы уже писали, это человек с колоссальным политическим и управленческим опытом, что странно для обыденной вроде должности посла в соседней стране, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

Грызлов занимал пост министра внутренних дел в самое тяжелое для России время: шла война в Чечне, в городах по всей стране террористы взрывали дома, метро. Кроме того, именно Грызлову приписывают крылатую фразу про оборотней в погонах. Он начал полномасштабные чистки в рядах силовиков, которые уже успели срастись с бандитами, перестали защищать народ.

После этого несколько раз возглавлял ГосДуму. Входит в наблюдательные советы и советы директоров крупных оборонных предприятий России. Все это время и практически с момента создания главной партии российского парламента, Грызлов возглавлял один из управленческих ресурсов в России.

Сейчас Грызлов занимается проектом урегулирования конфликта России и соседней Украины. Грызлова хорошо знают в политических кругах РБ, ведь переговоры по Минским соглашениям проходят еженедельно. Но Украиной он занимался не просто «на заслуженной пенсии». Он выступает на этой арене не как посол, а как фактический переговорщик после того, как ситуация на Украине перешла все возможные рамки мирного переговорного процесса.

Не случайно именно Грызлова, при сохранении всех прошлых должностей, отправили сейчас послом в РБ. С точки зрения Москвы Лукашенко тоже уже перешел рамки.

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