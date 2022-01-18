Франция: Никакого диалога с Лукашенко быть не может 18.01.2022, 11:56

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Париж требует освобождения журналистов и политических заключенных.

1 января 2022 года председателем Совета ЕС на шесть месяцев стала Франция и именно эта страна будет в ближайшем полугодии во многом определять акценты внешней политики Европейского Союза. Вчера в Национальном собрании Франции прошли слушания по Беларуси, в которых принимал участия глава МИД Жан-Ив Ле Дриан. Была принятая резкая резолюция с осуждением режима Лукашенко, а сам министр Ле Дриан сделал ряд принципиальных заявлений, обращает внимание историк Александр Фридман

1. Париж требует освобождения журналистов и политических заключенных: «пока продолжаются репрессии и идет удушение гражданского общества, никакого диалога с Лукашенко быть не может».

2. Нелегитимность Лукашенко не является предметом обсуждения: «о признании властей не может быть речи до тех пор, пока в Беларуси не будут организованы новые свободные и прозрачные выборы под эгидой ОБСЕ».

3. ЕС готов усилить санкции против режима Лукашенко, но конкретные решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации.

4. От грядущего конституционного референдума в Беларуси Париж ничего хорошего не ожидает: Ле Дриан полагает, что этот референдум «несомненно» пройдет в стиле президентских выборов 2020 года.

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