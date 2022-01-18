Железнодорожники рассказали, по каким маршрутам Россия завозит свои войска в Беларусь 1 18.01.2022, 12:17

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На фоне того, как в соцсетях появляется все больше сообщений о переброске российских войск в Беларусь, белорусские железнодорожники опубликовали свои данные на этот счет, пишет telegraf.by.

Согласно им, Россия 17 января начала переброску своих войск в Беларусь, при этом конечным районом выгрузки техники и живой силы являются южные границы страны.

По информации железнодорожников, переброска воинских эшелонов продолжится ещё как минимум 2-3 суток. А обратных графиков движения воинских эшелонов пока что нет.

Также названы стыки, по которым идёт приём воинских эшелонов со стороны РФ:

Осиновка-госграница (НОД-1 Минское отделение БелЖД)

Закопытье-госграница (НОД-4 Гомельское отделение БелЖД )

Шестеровка-госграница (НОД-5 Могилёвское отделение БелЖД)

Езерище-госграница (НОД-6 Витебское отделение БелЖД)

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Переброска российских войск в Беларусь происходит на фоне эскалации между странами Запада и Россией, которая из-за отказа НАТО не включать Украину в свой состав угрожает напасть на нее.

Между тем 17 января Александр Лукашенко заслушал доклад «о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России» и рассказал, когда и где будут проведены военные учения с РФ.

«Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси — это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, «белорусском балконе», провести солидные учения», — продолжил Лукашенко.

Сообщается, что министры обороны Беларуси и России уже проработали «замысел совместного учения вооруженных сил» (Лукашенко утвердил). Маневры начнутся в феврале. Учения будут называться «Союзная решимость-2022».

По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, все вопросы с российской стороной оговорены, а точная дата еще определяется.

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