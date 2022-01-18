В Польше задержали белоруса, который нелегально переводил через границу мигрантов 1 18.01.2022, 16:17

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Фото: @MON_GOV_PL

Нелегалы получили предписание о выезде.

В Польше задержали белоруса, который перевел через границу 6 мигрантов, сообщает zerkalo.io со ссылкой на польскую пограничную службу. Ему предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы.

По данным польских пограничников, белорус нелегально перевел через границу 6 человек — четырех граждан Сирии и двух египтян.

Вся группа была задержана. Белорусу предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы, а мигранты получили предписание о выезде с территории Польши.

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