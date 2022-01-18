Контрабанду сигарет из Беларуси спрятали под сухим молоком 3 18.01.2022, 16:36

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Фотофакт.

Контрабанду сигарет из Беларуси спрятали под сухим молоком. В Литве задержали очередной нелегальный груз, перевозившийся в грузовике. Как сообщает литовская таможня, на пункте пропуска Лаворишкес (с белорусской стороны — Котловка) грузовик Volvo вызвал подозрения. Согласно документам, он вез в Литву 20 тонн сухого молока из Беларуси. Литовцев насторожил маршрут грузовика и то, что в кабине рядом с водителем находился еще один гражданин Беларуси.

Машину проверили системой рентгеновского контроля, после чего подозрения только усилились. Из полуприцепа грузовика разгрузили часть мешков с сухим молоком и нашли коробки с контрабандой сигарет (в 54 коробках насчитали 17 тысяч пачек на сумму 98 тысяч евро). Это были сигареты белорусского производства — Minsk City MS, Korona и Kalipso.

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