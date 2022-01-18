Украинские военные строят вертолетные площадки на границе с Беларусью 14 18.01.2022, 17:46

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Также они устанавливают разного рода заграждения.

Из-за спровоцированного миграционного кризиса на границе Беларуси и стран ЕС Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ, передает Укринформ.

"Еще с начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников. Они устанавливают разного рода заграждения – из егозы, колючей проволоки, сетки-рабицы, делают переносные заграждения. Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативное перебрасывание резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке", говорится в сообщении.

С начала спровоцированного миграционного кризиса в соседней стране для обустройства границы Украины уже привлечено около 4630 бухт спирально-линейных заграждений. Значительную их часть предоставили органы местной власти Волынской области.

При этом 2460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях. Для этого в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы в Черкасской области развернуто собственное производство, позволяющее производить проволочные заграждения, егозу, сетку-рабицу.

Уже сегодня пограничники способны самостоятельно производить ежесуточно заграждения, которые позволят обустроить участок границы протяженностью до трех километров.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства "О выделении средств для осуществление мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства" Госпогранслужбе Украины выделено 21 млн грн, на которые закуплено почти 300 т сырья, что позволит изготовить заграждения для инженерного перекрытия около 62 км украинско-белорусского участка границы.

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