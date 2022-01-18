Режим ЧП сняли на всей территории Казахстана 18.01.2022, 22:20

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Чрезвычайное положение было введено по всему Казахстану 5 января.

В Казахстане прекратилось действие режима чрезвычайного положения (ЧП), которое было введено 5 января по всей в стране из-за митингов. О том, что режим будет отменен с полуночи 19 января (21:00 по Минску), ранее сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в Facebook.

«19 января после полуночи, то есть с 00:00, ЧС будут ликвидированы в городах Нур-Султан и Алма-Ата, а также в Алма-Атинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях», — написал Уали. Эти регионы были последними, где режим чрезвычайного положения не был отменен.

Первыми областями страны, где был снят режим ЧП, стали Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская. Там режим перестал действовать с 13 января. С 14 января он был отменен в Туркестанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и городе Шымкенте, с 15 января — в Акмолинской и Костанайской областях, с 16-го — в Актюбинской.

Чрезвычайное положение было введено по всему Казахстану 5 января. К тому времени протесты против повышения цен на сжиженный газ, начавшиеся 2 января, переросли в массовые беспорядки.

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