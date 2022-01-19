«Можете остаться надолго»: что говорят российским военным перед отправкой в Беларусь 9 19.01.2022, 9:05

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По данным CIT, речь идет о более чем 10 тысячах военнослужащих РФ.

Такой массовой переброски российских войск с Дальнего Востока в Европу, в том числе в Беларусь, раньше еще не был. Об этом журналистам заявил Кирилл Михайлов, участник расследовательского проекта Conflict Intelligence Team, передает telegraf.by.

«С Дальнего Востока сейчас едет большое количество различной техники — танковые, мотострелковые подразделения. Наши западные коллеги считают, что речь о 10-15 батальонно-тактических группах — это специальные подразделения в составе российских соединений. Они укомплектованы контрактниками и считаются наиболее боеспособными и готовыми к таким переброскам», — заявил Михайлов.

По его словам, при условии, что все они едут в Беларусь, речь может идти о более чем 10 тысячах военнослужащих.

«По словам комментариев в социальных сетях, действительно большинство якобы едут на учения в Беларусь, но есть и о том, что едут на границу с Беларусью или даже на Донбасс — это может значить Ростовскую область России», — отметил эксперт.

Однако значительная часть точно направляется в Беларусь, и то, что мы видели вчера, — это наверное не последние кадры прибытия российских войск. Российский заместитель министра обороны уже заявил, что части Восточного военного округа примут участие в учениях на территории Беларуси.

По словам Михайлова, «на нашей памяти в таких масштабах это происходит впервые». Нечто похожее происходило только в 2015 году, «когда из Бурятии перебрасывали танкистов и мотострелков, которые принимали участие в войне на востоке Украины зимой 2015 года, в боях за Дебальцево». В России нынешнюю переброску войск «объясняют тем, что армия должна быть готова к любым внештатным ситуациям, когда, например, могут понадобиться все силы на западном направлении».

Как долго будут в Беларуси?

«Но если говорить о российских практиках, то есть такая практика — не выводить войска после учений. Такое было на Северном Кавказе в 2008 году и на границе с Украиной в 2014 году, когда военных после учений не стали возвращать в места постоянной дислокации, а потом они зашли в Украину», — заявил Михайлов.

По его прогнозам, в Беларуси после объявленных учений может остаться техника и часть личного состава

«Людям из разных подразделений, которые направляются в Беларусь, сейчас говорят разное. Кому-то — что они едут на 2 месяца, кому-то — что на полгода, а кому-то — что на 9 месяцев. Кто-то считает, что это учения, а кто-то — что будет война», — заявил он.

Что касается развития событий, то эксперты не исключают «совершенно апокалиптические версии, что будет наступление с севера на Киев, но другая версия — что их ролью будет оттягивать на себя часть украинских войск и не позволить им перебросить все в зону предполагаемых боевых действий на востоке страны».

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