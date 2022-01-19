«Позиции Лукашенко ослабли, возможно, уже безвозвратно» 3 19.01.2022, 10:30

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Госдеп прокомментировал последние событи в Беларуси.

Американские власти опасаются того, что предстоящие совместные учения России и Беларуси могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления. Данную версию озвучила на специальном брифинге сотрудник Госдепартамента высокого ранга. В Госдепе также считает, что изменение Конституции Беларуси позволит России разместить там ядерное оружие. По мнению американских чиновников, «Россия использует уязвимость Лукашенко», а он в свою очередь демонстрирует, «что отдаст все, чтобы остаться у власти».

«Мы очень внимательно относимся ко всему, что делает Россия. Мы наблюдаем перемещение войск в Беларусь, это явно дает русским еще одну возможность на случай, если они решат предпринять дальнейшие военные действия против Украины», — ответила представитель Госдепа на вопрос о том, связаны ли предстоящие российско-белорусские учения с ситуацией вокруг Украины.

В США не исключают попытки России сфабриковать предлог для вторжения — «будь то с помощью диверсионных действий, информационных операций или переброски войск». По ее словам, этот сценарий уже использовался в 2014 году при присоединении Крыма к России.

По версии Госдепартамента, «многое из того, что происходит сейчас в Беларуси, вызывает беспокойство».

«Нет сомнений, что Беларусь все больше играет дестабилизирующую роль в регионе», — считает она.

Госдеп опасается, что предложенный проект обновленной Конституции Беларуси может свидетельствовать о планах властей разрешить размещение на территории страны как обычных, так и ядерных сил России.

«Предложенные изменения в Конституцию включают формулировки, которые могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией вооруженных сил на белорусской территории. Это будет значительным изменением для Беларуси. Такой шаг будет представлять собой вызов для европейской безопасности, который может потребовать ответа. Этот проект конституционных изменений может свидетельствовать о планах Беларуси разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных российских сил», — заявила представительница Госдепа.

Она также напомнила, что дискуссии по поводу ядерных вооружений в Беларуси были начаты Александром Лукашенко в ноябре. Она отметила, что к его словам необходимо «всем отнестись внимательно».

Представительница Госдепартамента также отметила, что все это указывает на то, что «позиции Лукашенко ослабли, возможно, уже безвозвратно». В американском внешнеполитическом ведомстве уверены, что Лукашенко со временем «все больше и больше полагался на Россию во всех видах поддержки, и мы знаем, что Путин не дает эту поддержку бесплатно». По мнению американских чиновников, «Россия использует уязвимость Лукашенко», а он в свою очередь демонстрирует, «что отдаст все, чтобы остаться у власти».

Напомним, белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022» пройдут с 10 по 20 февраля. В них будут задействованы полигоны «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский», «Домановский» и аэродромы в Барановичах, Лунинце, Лиде, Мачулищах. В маневрах будут задействована часть сил и средств Вооруженных сил Беларуси, а также несколько частей и подразделений Восточного военного округа ВС РФ.

В рамках проверки сил реагирования в Беларусь и России будут отправлены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, 12 истребителей Су-35. Кроме того военные передислоцируют два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 и зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С».

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