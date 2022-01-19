Иранская сделка: времени почти не осталось 19.01.2022, 11:41

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На Ближнем Востоке не исключают войны.

Западные дипломаты предупреждают, что время на возобновление иранской ядерной сделки стремительно истекает. Официальной даты окончания переговоров по этому вопросу нет, но если до конца января стороны не придут к соглашению, дальнейшие попытки лишатся смысла. Цена провала переговоров - очередная эскалация на Ближнем Востоке, сообщает ВВС.

В настоящий момент переговоры в Вене в формате "4+1" с участием Британии, Франции, Германии и США (в качестве наблюдателей) с одной стороны, и Ирана - с другой, ненадолго прерваны. Делегации разъехались по домам на консультации с правительствами своих стран.

Девятый раунд переговоров должен начаться позднее на этой неделе, но многие участники процесса видят в этом все меньше смысла.

Сделка (официальное название - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) была заключена между Вашингтоном и Тегераном в 2015 году при администрации Барака Обамы и, по сути, лишала Иран возможности развивать собственную ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций.

В 2018 году следующий президент США Дональд Трамп вывел свою страну из договора, мотивируя это тем, что Иран на самом деле не отказался от своей ядерной программы, а, напротив, взялся за нее усиленными темпами, избавившись от экономического давления со стороны Запада.

С тех пор у Ирана официально развязаны руки для продолжения работы в ядерной сфере, и Джо Байден, едва заняв Белый дом, инициировал немедленный возврат сторон за стол переговоров.

Однако надежд на положительный исход, по словам западных представителей, почти не осталось.

В минувшую пятницу, по окончании саммита министров иностранных дел стран ЕС во французском Бресте, на котором в том числе обсуждался иранский вопрос, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры с Тегераном протекают мучительно долго.

"Выбор стоит такой: либо как можно скорее вернуться к СВПД, либо признать, что мы снова в эпицентре кризиса с иранским ядерным распространением", - сказал Ле Дриан.

По мнению французского министра, Иран может совсем скоро подойти к созданию собственного ядерного оружия, и смысл переговоров отпадет сам собой.

На спасение сделки и, как следствие, сохранение стабильности на всем Ближнем Востоке, по подсчетам участников процесса, остается примерно две недели. Об этом же на прошлой неделе заявил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Хитрая стратегия Ирана?

Переговоры в Вене идут уже несколько месяцев. Американская сторона представлена на них лишь сотрудниками димписсии США в Австрии, а не высшим руководством страны.

Сначала именно это многие считали причиной несговорчивости иранской стороны. Основные условия Тегерана для возобновления сделки касаются США, и казалось очевидным, что иранцы хотят получить гарантии от более высокопоставленных представителей Вашингтона.

Однако сейчас, по итогам уже состоявшихся раундов, западные дипломаты делают вывод, что Тегеран, похоже, вообще не стремится к возобновлению сделки.

К примеру, седьмой раунд переговоров, проходивший в Вене в конце ноября прошлого года, ознаменовался тем, что иранская сторона по сути отказалась от компромиссов, достигнутых в ходе предыдущих шести.

А к Рождеству переговоры и вовсе вернулись к исходной точке.

По мнению аналитиков, с 2018 года, когда сделка была заморожена, Иран так сильно продвинулся в разработке своей ядерной программы, что сейчас просто старается выиграть время и специально затягивает переговорный процесс.

Безусловно, избавление от экономических санкций, которое подразумевает возврат к СВПД, - важный момент для Ирана. Еще несколько лет назад это было бы приоритетом для страны, в полной мере ощутившей тяжесть западного давления на свою экономику.

Но сейчас не исключено, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прав, и иранцы вплотную подошли к своей цели в области ядерного оружия. А если так, то экономические неудобства будут иметь для них второстепенное значение.

Ряд наблюдателей даже считает, что теперь, оглядываясь назад, становится вполне очевидно: Иран с самого начала выбрал тактику по затягиванию времени.

Во-первых, усадить его за стол переговоров удалось лишь в конце 2021 года. Затем иранская делегация приехала в Вену с перечнем жестких и заведомо невыполнимых условий.

В частности, Тегеран настаивает, чтобы условия нового соглашения (если оно будет достигнуто) выполнялись всеми последующими администрациями Белого дома. Учитывая особенности американской политической системы, это условие абсолютно невыполнимо.

Кроме того, Иран твердо дал понять, что не собирается обсуждать такие вопросы, как иранские ракеты и деятельность в регионе. Хотя с точки зрения Запада иранская ядерная программа и ближневосточная повестка в целом - неразделимые вопросы.

Между тем, иранская пресса, в частности, центральные ежедневные издания Ebtekar и Esteghlal Javan, уверяет, что власти Ирана тоже заинтересованы в возврате к СВПД и со сдержанным оптимизмом ожидают прорыва на девятом раунде переговоров, но ждут от Запада, и главным образом от США, твердых гарантий.

Что это за гарантии?

По заявлениям иранской стороны, в то время как для надзора за соблюдением условий сделки Тегераном есть целая огромная организация МАГАТЭ, нет конкретного органа, который следил бы за выполнением обязательств со стороны Запада.

В Тегеране напоминают, что выход США из сделки в 2018 году и возвращение антииранских санкций показали, насколько произвольно и безнаказанно может действовать один участник сделки, при этом требуя от другого неукоснительного следования договору.

"Должны быть серьезные и достаточные гарантии того, что США, которым нельзя доверять, не выйдут снова из СВПД", - заявлял ранее министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахян.

Западные партнеры отчасти согласны с аргументами Ирана и ждут на этой неделе от иранских переговорщиков конкретных предложений.

Как вариант, таким надзорным органом могло бы стать Управление по контролю за иностранными активами при министерстве финансов США. Ему можно поручить разработку всеобщей инструкции о том, как вести дела с Ираном, а также контроль за отменой санкций.

Но Тегеран вряд ли согласится на то, чтобы за соблюдением условий американцами следил американский же государственный орган. А на создание независимой структуры специально под СВПД просто нет времени.

Есть мнение, что на данном этапе достаточной гарантией для Тегерана было бы снятие части санкций в качестве жеста доброй воли со стороны США, но вряд ли Белый дом, который официально даже не ведет прямых переговоров с Ираном, готов на такие жесты.

Ближний Восток готовится к встряске

Израиль неоднократно заявлял, что не будет сложа руки наблюдать за тем, как его главный региональный противник беспрепятственно наращивает ядерный потенциал.

Премьер-министр страны Нафтали Беннет подчеркивает, что Израиль сохраняет за собой право на свободу действий в отношении Ирана невзирая на исход венских переговоров.

"Израиль не является участником СВПД и не должен подчиняться его правилам", - заявил Беннет.

В свое время Израиль поддержал выход США из соглашения, так как никогда не верил, что Иран выполняет условия и действительно свернул свою ядерную программу. Официальная точка зрения израильских властей остается неизменной: договор США с Ираном представляет угрозу безопасности Израиля.

В иранском вопросе Израиль пытается заручиться поддержкой двух других мощных региональных игроков - Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, с которыми у Тель-Авива при посредничестве администрации Трампа произошло сближение.

Обе эти страны находятся в состоянии вражды с Ираном. Таким образом, все главные союзники США на Ближнем Востоке оказались в оппозиции Вашингтону в иранском вопросе.

Правда, новый американский президент Джо Байден не раз давал понять, что не примет по наследству тесные ближневосточные связи, установленные прежней администрацией, а будет выстраивать собственные отношения со странами региона.

Такая позиция и упорство в желании любой ценой заключить новую сделку с Ираном беспокоят Тель-Авив, Эр-Рияд и Абу-Даби.

В декабре прошлого года в Абу-Даби состоялась встреча между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом бен Султаном Аль Нахайяном. Это был первый в истории официальный визит израильского главы государства в эту арабскую страну, в ходе которого стороны говорили о партнерстве перед лицом иранской угрозы.

По мере того как растет напряженность в регионе, в самом Израиле среди экспертов в области обороны начинает звучать мнение, что СВПД, возможно, не так уж бессмысленен и мог бы послужить по меньшей мере отсрочкой возможной войны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возврат к сделке отвечает требованиям безопасности не только стран Ближнего Востока, но и США.

"Но если не получится, мы рассматриваем другие возможные шаги, другие возможности", - заявил Блинкен, не уточнив, что именно имеется в виду под "другими шагами".

Однако, на основании его прежних высказываний и весьма ограниченного набора других вариантов, многие наблюдатели делают вывод, что речь может идти о военном развитии ситуации.

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