«Не только в своих границах»: в Минобороны РФ рассказали, какие действия будут отрабатывать на учениях в Беларуси 10 19.01.2022, 12:34

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Российское командование заявило, что о «внезапно возникающих задачах».

Замминистра обороны России Александр Фомин 18 января, комментируя прибытие российских войск в нашу страну, заявил, что военные Беларуси и России рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности потребуется привлечь весь военный потенциал двух стран.

По его словам, «может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно». Поэтому в Беларусь перебрасывают часть органов управления и подразделений Восточного военного округа. Также в нашу страну направлены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 и 12 истребителей Су-35, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С».

«В рамках проверки сил реагирования «cоюзного государства» планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях», — заявил замминистра обороны РФ.

Также в ходе перегруппировки российской части на территорию Беларуси будут оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск.

«Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности «союзного государства», – сказал Фомин, передает ТАСС.

Напомним, что такой массовой переброски российских войск с Дальнего Востока в Европу, в том числе в Беларусь, раньше еще не было. Об этом журналистам заявил Кирилл Михайлов, участник расследовательского проекта Conflict Intelligence Team.

«С Дальнего Востока сейчас едет большое количество различной техники — танковые, мотострелковые подразделения. Наши западные коллеги считают, что речь о 10-15 батальонно-тактических группах — это специальные подразделения в составе российских соединений. Они укомплектованы контрактниками и считаются наиболее боеспособными и готовыми к таким переброскам», — заявил Михайлов.

Когда они покинут Беларусь, не сообщается.

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