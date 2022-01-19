Четыре российских олигарха за день потеряли более чем по $1 миллиарду каждый 1 19.01.2022, 13:06

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Последствия обвала на фондовых рынках РФ.

Состояния четырех бизнесменов из российского списка Forbes сократились накануне более чем на 1 млрд долларов у каждого.

У двух миллиардеров капитал уменьшился на 1,5 млрд долларов — это Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. У Владимира Потанина состояние сократилось на 1,4 млрд долларов, у Вагита Алекперова — на 1,1 млрд долларов. Больше 500 млн долларов за сутки потерял самый богатый бизнесмен России Алексей Мордашов, а также миллиардеры Олег Тиньков, Виктор Рашников, Сулейман Керимов и Владимир Лисин. Суммарное состояние топ-10 российского списка Forbes уменьшилось почти на 7 млрд долларов, пишет Forbes.

Оценки состояний миллиардеров сократились на фоне обвала российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи по итогам дня торгов упал на 6,5%, индекс РТС — на 7,29%. Индекс Мосбиржи в ходе торгов опускался до 3297,12 пункта — это минимум почти за год, после 1 февраля 2020 года. Индекс РТС падал до 1355,25 пункта — это минимум после 23 декабря 2020 года.

Михельсон и Тимченко — главные акционеры «Новатэка», акции которого дешевели 18 января на 3,9%. Бумаги «Норильского никеля», который возглавляет Потанин, теряли в цене сразу 5%. Стоимость акций «Лукойла», которым руководит Алекперов, снизилась за день на 3,65%.

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