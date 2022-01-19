Ученые: Некоторые восточноафриканские птицы поют одну и ту же песню сотни тысяч лет 1 19.01.2022, 14:36

Фото: Jackie Childers

Как она звучит?

Новое исследование, проведенное биологами из Калифорнийского университета в Беркли и Университета штата Миссури в Спрингфилде, документирует песни восточноафриканских нектарниц из семейства Cinnyris, которые почти не изменились на протяжении более 500 000 лет, а возможно, и на протяжении миллиона лет. Их песни почти неотличимы от песен родственников, с которыми они давно разлучены, пишет National Geographic.

Удивительно статичный характер их песен может быть связан с отсутствием изменений в среде обитания этих птиц, которая представляет собой устойчивые горные леса, изолированные от других популяций того же или подобного вида на десятки тысяч и более лет. Окраска перьев птиц также мало изменилась, что делает их оперение почти неотличимым друг от друга, хотя некоторые из них являются отдельными, но тесно связанными видами.

«Если изолировать людей, их диалекты довольно часто меняются; вы сможете сказать через некоторое время, откуда кто-то пришел. И песни были интерпретированы таким же образом. Наша работа показывает, что это не обязательно относится к птицам. Даже черты, которые должны быть очень лабильными, такие как пение или оперение, могут иметь длительные периоды застоя», – Раури Боуи, ведущий автор исследования.

По словам Боуи, идея о том, что пение птиц легко меняется, вероятно, возникла в результате исследований птиц Северного полушария, которые неоднократно сталкивались с меняющимися условиями окружающей среды, когда ледники приходили и уходили в течение последних десятков тысяч лет. Изменение окружающей среды вызывает изменения в оперении, пении птиц, брачном поведении и многом другом.

Но среда горных вершин в тропиках, особенно в Восточной Африке – от горы Кения до горы Килиманджаро на юге Танзании через Малави в Мозамбик – претерпела незначительные геологические изменения за тот же период времени. Таким образом, у изученных исследователями птиц не было стимула для изменения ни своего красочного оперения, ни своих зачастую замысловатых песен.

«Песня считается одним из самых важных изолирующих барьеров перед спариванием, одним из ключевых способов, с помощью которых птицы различают друг друга. То, что изученная нами черта может оставаться неизменной в течение сотен и тысяч лет, просто замечательно. Это открытие отражает то, как много полевое исследование тропических систем может предложить научному сообществу и любопытному наблюдателю», – Раури Боуи.

Боуи вместе с коллегой Джеем МакЭнти начали свое исследование почти 15 лет назад. В период с 2007 по 2011 год они записали песни 123 отдельных птиц из шести различных родословных восточноафриканских нектарниц.

Исследователи разработали статистический метод для различения постепенных изменений и вспышек быстрых изменений в таких признаках, как пение птиц, и обнаружили, что различия в песнях, по-видимому, не коррелируют с тем, как долго отдельные популяции были разделены, как это оценивается на основе генетических различий в их ДНК. В частности, у двух популяций давно разделившихся видов были почти идентичные песни, в то время как у двух других похожих видов, которые были разделены меньше времени, песни сильно различались.

«Что меня больше всего удивило при проведении этого исследования, так это то, насколько похожи эти выученные песни изолированных популяций внутри видов, и насколько очевидными были различия в песнях там, где они встречаются.

Когда мы записывали песню Cinnyris Fuelleborni, которую мы называем солнечной птицей Фюлеборна, мы подумали, что поблизости должна быть другая птица, которая пела одновременно. Мы смотрели прямо на поющую птицу, наблюдали, как она двигает клювом, и не могли поверить, насколько ее песня отличалась от очень похожей на вид солнечной птицы Моро, Cinnyris moreaui, которую мы только что записывали в другом месте», — рассказывает МакЭнти.

С другой стороны, песни Cinnyris Fuelleborni из популяций Икокото в Танзании и Намули в Мозамбике почти идентичны несмотря на то, что их разделяют сотни километров и сотни тысяч лет.

Основываясь на этом исследовании, биологи утверждают, что такие характеристики, как выученная песня и оперение, не дрейфуют в изолированных популяциях. Напротив, они развиваются импульсами, сохраняясь с небольшими изменениями длительный период. Иногда и в сотни тысяч лет.

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