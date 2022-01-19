ЛЖД проинформировала «Беларуськалий» о расторжении договора 2 19.01.2022, 16:13

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В следующем месяце грузы от солигорского предприятия приниматься не будут.

Литовская железная дорога официально уведомила «Беларуськалий» о решении правительства Литвы признать заключенный договор недействительным. Как сегодня сообщила пресс-служба ЛЖД, соответствующее письмо было направлено белорусскому контрагенту в понедельник 17 января.

Вместе с письмом «Беларуськалию» представлена копия постановления правительства и заключения Координационной комиссии, которая дала заключение о несоответствии контракта национальной безопасности. Во вторник белорусский производитель был проинформирован об отказе экспедитора ЛЖД принимать грузы на следующий месяц.

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