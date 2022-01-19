ЛЖД проинформировала «Беларуськалий» о расторжении договора

ЛЖД проинформировала «Беларуськалий» о расторжении договора2
- 19.01.2022, 16:13
- 3,850
В следующем месяце грузы от солигорского предприятия приниматься не будут.
Литовская железная дорога официально уведомила «Беларуськалий» о решении правительства Литвы признать заключенный договор недействительным. Как сегодня сообщила пресс-служба ЛЖД, соответствующее письмо было направлено белорусскому контрагенту в понедельник 17 января.
Вместе с письмом «Беларуськалию» представлена копия постановления правительства и заключения Координационной комиссии, которая дала заключение о несоответствии контракта национальной безопасности. Во вторник белорусский производитель был проинформирован об отказе экспедитора ЛЖД принимать грузы на следующий месяц.