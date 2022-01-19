Александра Ивулина приговорили к двум годам колонии общего режима 19.01.2022, 16:12

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Александр Ивулин

Незаконный приговор был вынесен судьей Сергеем Шатило.

В суде Советского района Минска завершился суд над спортивным журналистом Александром Ивулиным. Во время заседания 19 января Ивулин выступил с последним словом. Его приговорили к 2 годам колонии общего режима. Приговор был вынесен судьей Сергеем Шатило.

4 июня Александр Ивулин был осужден на 30 суток ареста. Позже ему было предъявлено обвинение по 342-й статье УК РБ (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также «Минсктранс» выставил Ивулину иск на 39 тысяч рублей.

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