Что изменится в Беларуси в 2022 году: полный список 2.01.2022, 9:02

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Продуктовое эмбарго, рост тарифов ЖКХ, изменения в Налоговом кодексе и ПДД.

2022 год начинается с ряда нововведений. Продуктовое эмбарго, рост тарифов ЖКХ, изменения в Налоговом кодексе и ПДД. И это далеко не полный список, пишет belmarket.by.

Повышение базовой величины и штрафов

до 31 руб. повышается базовая величина, а соответственно - все штрафы и другие выплаты, которые привязаны к этой ставке.

Оплата больничных

С 21 января в Беларуси вступят в силу нововведения по оплате больничных. Важно, что теперь по трудовым договорам работодатель обязан оплатить время нетрудоспособности своего сотрудника, даже если он не перечислял обязательные взносы в ФСЗН. Это также касается пособия по беременности и родам.

Также установлен минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам (50% бюджета прожиточного минимума за два последних квартала), которое будет выплачиваться, если наниматель умышленно завысил суммы пособия.

Налоги, ЖКХ и телефония

В 2022 году вступают в силу изменения в Налоговый кодекс. Налоги за сдачу жилья в аренду повысят (накануне МНС уже опубликовал новые ставки: например, в Минске она повышена с 34,30 до 36,80 руб.). Серьезные изменения в налогообложении (в основном, в части повышения ставок) произойдут для ИП, владельцев агроусадеб, ремесленников, самозанятых.

Среди новых налогов будут введены налог на квартиру в собственности (даже единственную), среди льготников остаются пенсионеры, инвалиды, военнослужащие. Также подоходный налог заплатят те, кто продает овощи, фрукты, мясо или мед с личного подворья, собранные самостоятельно грибы или ягоды. Правда, предполагается, что налог надо заплатить с суммы, превышающей 200 базовых величин.

Планируется также рост ставок акцизов на пиво и сигареты и введение акцизов на жидкости для электронных систем курения (электронные сигареты, парогенераторы, вейпы).

С 1 января также повышаются тарифы ЖКХ – установлены новые цены на газ и электричество. Также анонсировалось повышение стоимости услуг связи и интернета всеми операторами. Например, для абонентов «Белтелекома» интернет-услуги подорожают почти на 4%, международные звонки, ТВ - в среднем на 5%.

Семейный капитал

С 1 января 2022 года расширяются возможности начисления и использования семейного капитала в Беларуси. Теперь при назначении семейного капитала усыновленные дети будут учитываться в составе семьи, если они не являются членами другой семьи и ранее на них не был начислен семейный капитал. Кроме того, расширены направления досрочного использования средств (то есть до достижения 18-летия ребенка).

Продуктовое эмбарго

С 1 января Беларусь вводит эмбарго на 18 видов продуктов из ЕС, США, Канады, Албании, Великобритании, Исландии, Македонии, Норвегии, Черногории, Швейцарии. В списке кроме шоколада отмечено мясо, колбасы, сыры и др. товары. Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств.

Изменения для автомобилистов

В конце уходящего года страна получила новый закон «О дорожном движении». Например, сдавать экзамен в ГАИ можно будет на автомобиле с автоматической коробкой передач. Также начнут выдавать водительские удостоверения международного образца.

Кроме того, Минздрав будет вести учет выданных медсправок для водителей и тех, кто не допущен к вождению транспорта по результатам медицинских освидетельствований. Медики предоставят такую информацию ГАИ. И если водителю противопоказано управлять автомобилем, информация будет внесена в базу данных, водителя направят на переосвидетельствование. Если его не пройти за 60 дней, то водитель будет считаться «бесправником».

Пенсионная реформа

В 2022 году в Беларуси завершается пенсионная реформа - пенсионный возраст поэтапно повышали на 6 месяцев с 2017 года. И теперь женщины будут уходить на пенсию в 58 лет, а мужчины - в 63 года.

По этой же схеме повышается в Беларуси и страховой стаж - отработанные годы, необходимые для начисления трудовой пенсии. В 2015 году он составлял 15 лет, а к 2025 должен стать 20.

«Старые» деньги в новом году

С 1 января 2022 года банкноты номиналом 100, 500, 1 тыс., 5 тыс., 10 тыс., 20 тыс., 50 тыс., 100 тыс., 200 тыс. образца 2000 года потеряли статус денег и стали окончательно недействительными.

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