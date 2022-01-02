У россиянки, которая ехала из Польши через пункт пропуска «Брест», конфисковали $31 тысячу 2.01.2022, 9:18

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Женщина спрятала валюту в сумочке.

В Бресте огласили приговор россиянке, которая обвинялась в контрабанде валюты, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В августе прошлого года россиянка ехала на автомобиле из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Брест». При себе у нее была 41 тысяча долларов. Женщина спрятала валюту в сумочке, чтобы не декларировать всю сумму.

Деньги обнаружили в ее личных вещах во время досмотра. В отношении россиянки возбудили уголовное дело за контрабанду.

В суде женщина признала свою вину и раскаялась. Ее признали виновной и назначили 14,5 тысячи рублей штрафа. Кроме того, у нее конфисковали 31 тысячу долларов. 10 тысяч долларов, которые не нужно декларировать при пересечении границы, женщине вернули.

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