На семейной Библии и с фото мамы в руке: новый мэр Нью-Йорка принял присягу

На семейной Библии и с фото мамы в руке: новый мэр Нью-Йорка принял присягу1
- 2.01.2022, 9:23
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Политик-афроамериканец назвал себя «будущим Демократической партии».
Кандидат от демократов 61-летний афроамериканец Эрик Адамс принял присягу мэра Нью-Йорка. Он выиграл местные выборы 3 ноября.
Об этом пишет New York Times.
Он принял присягу на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. На церемонии Адамс назвал себя "будущим Демократической партии".
Новый мэр принял присягу на семейной Библии, которую держал его сын Джордан Коулман, и держа фотографию его матери Дороти, которая умерла прошлой весной.
Когда Адамс покинул сцену, он объявил: Нью-Йорк вернулся.