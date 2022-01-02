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На семейной Библии и с фото мамы в руке: новый мэр Нью-Йорка принял присягу

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  • 2.01.2022, 9:23
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На семейной Библии и с фото мамы в руке: новый мэр Нью-Йорка принял присягу
Фото: REUTERS

Политик-афроамериканец назвал себя «будущим Демократической партии».

Кандидат от демократов 61-летний афроамериканец Эрик Адамс принял присягу мэра Нью-Йорка. Он выиграл местные выборы 3 ноября.

Об этом пишет New York Times.

Он принял присягу на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. На церемонии Адамс назвал себя "будущим Демократической партии".

Фото: REUTERS

Новый мэр принял присягу на семейной Библии, которую держал его сын Джордан Коулман, и держа фотографию его матери Дороти, которая умерла прошлой весной.

Когда Адамс покинул сцену, он объявил: Нью-Йорк вернулся.

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