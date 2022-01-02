Белорусский режим просчитался с переводом транзита из Балтии в Россию 4 2.01.2022, 13:03

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Время упущено.

Минск упустил момент для работы над переориентацией белорусского грузопотока с Прибалтики на Россию, пока были время и возможность, и сейчас просто не успеет это сделать, если Литва разом перекроет транзит, пишет Rubaltic.

В Литве, как и в Латвии, разговоры о санкциях популярны на политической арене.

Стратегически проблему для официального Минска можно было решить несколько лет назад. Россия активно развивает Усть-Лугу и в целом портовую инфраструктуру Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Минску предлагали переводить туда грузовые потоки. Но Беларусь играла роль ситуативного игрока, пытаясь получить скидку или какие-то иные выгоды.

На самом деле, выгода здесь одна, и выражается она в трех словах: надежность, стабильность и предсказуемость. То есть это история не про более короткое транспортное плечо (более короткое — это как раз Литва и Латвия) и не про деньги. Это во многом политический момент. В данной шахматной партии давно было понятно, что страны Балтии никак не могут быть стратегическими партнерами режима в Беларуси, а вот Россия может.

И вот на фоне кризиса 2020 года, когда произошло резкое ухудшение отношений с Западом, Минск вдруг сам предлагает перевести транзит в Усть-Лугу. Хотя еще в недавнем прошлом придерживался выжидающей позиции. Более того, Лукашенко в сентябре 2020 года сказал губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, что в регионе вообще можно совместно построить порт.

Затем начались один за другим пакеты санкций. Стало понятно, что если не весь транзит, то хотя бы его солидную часть из балтийских стран точно надо уводить в Россию.

Многие западные компании немедленно или в ближайшем будущем вынуждены сворачивать отношения с белорусскими калийщиками и другими основными генераторами грузопотока. Беларуси надо переводить практически весь экспорт на Россию или через Россию.

Но все грузы перенаправить одномоментно не получится. Если бы несколько лет назад начали подготовку, то сегодня все было бы просто и быстро. Такие крупные операторы терминалов в портах Ленобласти, как Ultramar и «ЕвроХим», пока не могут обеспечить белорусский калийный транзит через Россию. Есть еще Мурманск, но это точно слишком далеко. Экономический смысл теряется. Россия не пойдет на больши́е скидки на железнодорожные перевозки в этот далекий для Беларуси порт.

БКК получила от властей США разрешение еще поторговать калием на мировом рынке в первом квартале 2022 года. Но что потом? Транзит через Литву в январе могут реально закрыть. Яркое тому свидетельство — желание «Литовских железных дорог» вернуть аванс «Беларуськалию» за будущую перевозку его продукции. Решение принято на уровне премьер-министра. Все более чем серьезно.

Проблема также в том, что для режима в Беларуси время больше не терпит.

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